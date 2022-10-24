У ГУР назвали ймовірне ім'я нового президента РФ і розповіли, чи живий Путін

Кирило Буданов прокоментував інформацію про те, що Володимира Путіна вже нібито немає серед живих.
Спосіб життя президента РФ Володимира Путіна після анексії українських областей не змінився, розповів глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.
"Він не змінився зовсім, це ж хвора свідомість. Продовжує собі існувати якийсь умовний Путін", - зазначив він в інтерв'ю Українській правді.
При цьому він прокоментував інформацію про те, що Путіна вже нібито немає серед живих.
"Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі (посміхається)", - сказав начальник ГУР.
Ймовірний наступник Путіна
У той же час він зазначив, що наступником Путіна бачить себе той, хто зараз допомагає йому здійснювати спроби анексії територій України – перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Інші кандидатури менш вірогідні.
"Медведєв - без шансів. А що стосується сина Патрушева, то його хоче бачити президентом насамперед його батько. Це найголовніший, хто хоче цього. Чи є у Патрушева шанси? Гіпотетично є. Але він там не один. Бачить себе в кріслі Кирієнко", - додав Буданов.
Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.
У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.
Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.
Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.
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