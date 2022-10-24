У ГУР назвали ймовірне ім'я нового президента РФ і розповіли, чи живий Путін

Володимир Путін і Сергій Кирієнко / ua.depositphotos.com і "Вікіпедія"

Спосіб життя президента РФ Володимира Путіна після анексії українських областей не змінився, розповів глава Головного управління розвідки Кирило Буданов.

"Він не змінився зовсім, це ж хвора свідомість. Продовжує собі існувати якийсь умовний Путін", - зазначив він в інтерв'ю Українській правді.

При цьому він прокоментував інформацію про те, що Путіна вже нібито немає серед живих.

"Ми з усією ситуацією розбираємося. Не поспішайте. Якщо знати все наперед, буде нецікаво жити далі (посміхається)", - сказав начальник ГУР.

Ймовірний наступник Путіна

У той же час він зазначив, що наступником Путіна бачить себе той, хто зараз допомагає йому здійснювати спроби анексії територій України – перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Інші кандидатури менш вірогідні.

"Медведєв - без шансів. А що стосується сина Патрушева, то його хоче бачити президентом насамперед його батько. Це найголовніший, хто хоче цього. Чи є у Патрушева шанси? Гіпотетично є. Але він там не один. Бачить себе в кріслі Кирієнко", - додав Буданов.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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