До Держдуми РФ внесли немислимий законопроект: Сотник розкрив вражаючі подробиці

Російський диктатор Володимир Путін надумав мобілізувати мігрантів, які хочуть отримати російський паспорт.

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Сотник розповів про мобілізацію в РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот

Країна-агресорка Росія зможе назбирати ще кілька сотень людей для відправки на війну в Україну в рамках прихованої мобілізації. Ба більше, глава кремлівського режиму Володимир Путін збирається мобілізувати мігрантів, які хочуть отримати російський паспорт. Про це під час чату на Главреді розповів журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Думаю, кілька сотень тисяч людей наберуть так чи інакше. Буде прихована мобілізація: то там пошкребуть по засіках, то там по задвірках. Адже мало хто йде воювати з великих міст", - зазначив Сотник.

За його словами, перші хвилі мобілізації торкнулися в основному тих, хто з "засортирья", де вбиральня на вулиці, з богом забутих місць, із глибинки.

"Досить подивитися на фотографії з похорону, коли "вантаж 200" приходить додому, на тлі яких халуп прощаються з "великими героями". Звичайно, Путін набере ще таких, вони ще є. Більше того, він зараз збирається набирати мігрантів, які хочуть отримати російський паспорт. До Держдуми внесли проект закону, згідно з яким, якщо ти отримав російський паспорт, повинен захищати свою нову батьківщину. Росія – країна, що воює, значить, доведеться воювати. Хотів паспорт – отримай окопи. Кілька сотень тисяч Путін нашкребе по печері", - підкреслив журналіст.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Війна Росії проти України

Нещодавно полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Раніше військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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