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"Ми реально завдаємо ураження": Жданов прокоментував удари по території РФ

Аліна Дембіцька
1 вересня 2023, 02:40
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Жданов зауважив, що під час атак пошкоджуються як авіація, так і інші об'єкти, серед яких ППО і системи аеродромної служби.
Жданов, ВСУ
Жданов прокоментував удари по території РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Ударів по території країни-агресорки Росії стає все більше. Чи не щодня безпілотники атакують Москву та аеродроми з бойовою авіацією. Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду розповів, як ці удари впливають на башти Кремля.

Як зазначив Жданов, удари по РФ призводять до підриву бойової готовності країни-агресорки. Окрім того, ці атаки впливають на психологічний стан суспільства та військових керівників.

"Удари по Росії і самій Москві – це події, які поступово зміщуються від політичного до військового спектру. Тому що ми реально завдаємо ураження, а противник дійсно несе втрати", - підкреслив військовий експерт.

відео дня

Жданов зауважив, що під час атак пошкоджуються як авіація, так і інші об'єкти, серед яких ППО і системи аеродромної служби.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

"Політичний і моральний аспекти, звичайно, базуються на тому, що дрони залітають до Москви, внаслідок чого стає зрозуміло – "найбільш непереборна ППО в світі" нездатна перешкоджати прольоту БПЛА над столицею РФ", - сказав полковник запасу.

"Бавовна" в Росії

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 серпня в Росії прогриміли потужні вибухи. Було гучно в Пскові, Рязані, Брянську, Московській, Орловській і Калужанській областях. У Міністерстві оборони окупантів заявили, що центральна і південно-західна частина країни атакована безпілотниками.

Нещодавно у Зеленського натякнули на збільшення "бавовни" у Росії. Михайло Подоляк зазначив, що скоро ударів по території Росії побільшає. Він наголосив, що окупанти, які повернуться з України самі перенесуть війну на територію Росії.

Окрім того, голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в незаконно анексованому Криму. Він зазначив, що у Криму є багато людей, які бояться ударів ЗСУ. Водночас там багато і тих, хто чекає на це і хоче, щоб півострів був звільненим від росіян.

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