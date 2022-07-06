У Держдумі відзначилися черговим перлом: налякали США захопленням одного зі штатів

В'ячеслав Володін пригрозив забрати у США Аляску / Knews.kg

Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін відзначився черговим "перлом " - цього разу чиновник налякав США та закликав постійно пам'ятати про те, що штат Аляска колись був територією РФ і нині можна подумати про його повернення.

"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (Росії) території - Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, хай перш ніж це робити, подумають, що нам також є що повертати", - сказав Володін під час сьогоднішнього засідання Держдуми.

Раніше Главред повідомляв про те, що кадирівці вже розмріялися про "взяття" Берліна. Про це обмовився спікер парламенту Чечні Магомед Даудов. При цьому він зазначив, що окупаційна армія буде воювати до тих пір, поки їх не зупинить президент РФ Володимир Путін.

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Окупант також сказав, нібито кадирівці збираються захищати в Європі Іслам. Відповідне відео, де Даудов розкидається направо і наліво провокаційними заявами, оприлюднила в Twitter американська журналістка Джулі Девіс.

Нагадавши, у Сєвєродонецьку кадирівці знищили мечеть під час атаки загинули мирні жителі міста. Після цього кадирівці звинуватили у всьому ЗСУ.

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