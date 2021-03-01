У Держдепі США розповіли, як будуть протистояти різким діям Росії

Держдеп координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії.
Влада США має намір продовжувати тісно координувати з ЄС дії щодо Росії.
"Ми завжди тісно координували наші дії. Наші ініціативи ніколи не стануть сюрпризом для ЄС. Те ж саме стосується і їхніх ініціатив", - сказав на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс відповідаючи на питання про можливі заходи адміністрації США у зв'язку з ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним.
Прайс підкреслив, що дана тема- "це важливий пріоритет" для Вашингтона.
Зазначимо, видання CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що адміністрація США готується ввести на цьому тижні обмежувальні заходи проти Росії через ситуацію з Навальним.
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Ці санкції стануть першими обмежувальними заходами, які зробить адміністрація президента США Джо Байдена проти Росії.
Крім того, в найближчі тижні є плани щодо вирішення більш широкого кола проблем, з якими зіткнеться Росія.
Санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- У Білому домі 29 січня зробили заяву про те, що американська адміністрація веде роботу з підготовки нових санкцій проти РФ у зв'язку з отруєнням Навального. Американці мають намір детально вивчити інцидент, після чого особисто президент Джо Байден прийме рішення про застосування обмежень проти Росії.
- Помічник глави Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван стверджував, що США готуються притягнути Росію до відповідальності за низку зловмисних дій проти Вашингтона і американських союзників.
- У Держдепі США 13 лютого заявили, що Джо Байден доручив розвідці підготувати доповідь про всі протиправні дії Росії за останні кілька років. За підсумками буде прийнято рішення про введення нових обмежень.