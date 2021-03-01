УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Держдепі США розповіли, як будуть протистояти різким діям Росії

1 березня 2021, 23:28
Прослухати новину
Зупинити

Держдеп координуватиме з ЄС будь-які дії щодо Росії.

Держдеп
У Держдеп розповіли про відносини США з Росією / Reuters

Влада США має намір продовжувати тісно координувати з ЄС дії щодо Росії.

"Ми завжди тісно координували наші дії. Наші ініціативи ніколи не стануть сюрпризом для ЄС. Те ж саме стосується і їхніх ініціатив", - сказав на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс відповідаючи на питання про можливі заходи адміністрації США у зв'язку з ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Прайс підкреслив, що дана тема- "це важливий пріоритет" для Вашингтона.

Зазначимо, видання CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що адміністрація США готується ввести на цьому тижні обмежувальні заходи проти Росії через ситуацію з Навальним.

читайте такожУ Євросоюзі назвали дату нового удару по Росії

Реклама

Ці санкції стануть першими обмежувальними заходами, які зробить адміністрація президента США Джо Байдена проти Росії.

Крім того, в найближчі тижні є плани щодо вирішення більш широкого кола проблем, з якими зіткнеться Росія.

Санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред:

viber
санкції проти Росії Держдепартамент США
Зараз ви переглядаєте новину «У Держдепі США розповіли, як будуть протистояти різким діям Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Коли День бабусь в Україні в 2021 році та інші свята сім'їКоли День бабусь в Україні в 2021 році та інші свята сім'ї Під Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинулиПід Москвою розбився літак: всі, хто знаходився на борту, загинули Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні?Чому така висока смертність від COVID-19 в Україні? І все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-РусінаІ все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-Русіна Кращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на МосквуКращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на Москву

Останні новини

07:30

Арестович пригрозив Путіну ракетами України на Москву: Арахамія попередив про небезпеку заяви

07:23

На зміну морозам прийде тепло та проливні дощі: чим погода здивує Україну на початку листопада

06:29

16-річний влаштував смертельну аварію: що відомо про підлітка та масштабну ДТП в Харкові

06:25

Газовий удар Росії по Європі у ФРН вирішили "не помітити": у Берліні зробили заяву щодо СП-2 Відео

06:16

Росія хоче дотиснути Європу своїм газовим ломом Погляд

Реклама
06:02

Наймодніші кольори осінь-зима 2021 2022, які нас надихатимуть і зцілюватимуть Фото Відео

05:40

Неймовірно смачний сирний суп: покроковий рецепт Відео

05:20

Українців налякали морозами до -25º: коли чекати лютого холоду Відео

04:40

Чому спроби схуднути зазвичай провалюються: дієтологиня назвала причини

04:24

Магнітні бурі в листопаді 2021: графік небезпечних для судин днів Відео

03:51

Інфекціоніст пояснила, кому точно знадобиться третя доза COVID-вакцини Відео

03:18

У МОЗ назвали умову, за якої в Україні можуть запровадити тотальний локдаун Відео

02:45

Світлана Лобода в білосніжній весільній сукні заінтригувала фанатів

02:21

Прикмети на 27 жовтня: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Відео

01:56

Ця крупа здатна на багато що: розкрита нова унікальна користь гречки

01:50

Броколі та шпинат: як відновити та поліпшити зір за допомогою правильного харчування

01:47

Українцям пообіцяли різке потепління: коли та де чекати нове "бабине літо" Відео

01:46

Найстрашніше - попереду: ексміністр пояснив неминучість тотального локдауну Відео

00:55

Страшна ДТП у Харкові: що відомо про винуватця аварії Фото Відео

00:40

Хеллоуїн 2021: шпалери на робочий стіл і страшні картинки до свята

Реклама
00:39

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в критичному стані

00:11

Гороскоп на 27 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: виграш в лотерею або любов всього життя Відео

26 жовтня, вівторок
23:49

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна робити перед порогом будинку Відео

23:20

Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від ГРВІ Відео

23:18

Горе-мати, яка в прямому ефірі Instagram била свого 4-річного сина, пояснила вчинок

22:40

Вперше в історії: Україна застосувала турецький Bayraktar в бою і зупинила обстріл Гранітного Відео

22:36

Від авто нічого не залишилося: у Харкові трапилася страшна аварія Фото Відео

22:23

В організмі померлого нардепа Полякова знайшли ще одну речовину Відео

21:59

Ця вагітність може стати рекордом: з'явилися подробиці про наймолодшу майбутню маму в Україні Відео

21:50

В Україну увірветься антициклон Rozamunde і принесе різку зміну погоди Відео

21:12

НАЗК перевірило декларацію Зеленського: що знайшли "в кишені" глави держави Відео

21:12

Melovin жорстко відповів на звинувачення Гвоздьової на Танцях з зірками Відео

21:05

"Я - Міхалок, імідж передбачає бійку": лідер Ляпіса Сергій Міхалок висловився про конфлікт в Полтаві Відео

21:03

Наймодніші пальта зима 2021 2022, які дозволять в лютий мороз виглядати приголомшливо Фото Відео

20:46

Без щеплення чи тесту не пустять: слідом за Запоріжжям транспорт у Києві та Дніпрі стане не для всіх Відео

20:42

В Україні назвали невимовні втрати від газового контракту Угорщини з РФ Відео

20:27

Ляшко озвучив новий список професій з обов'язковим щепленням і розповів, чому в ньому немає медиків Відео

20:05

Номенклатура, як в СРСР: як Зеленський в Міноборони міністра призначав Погляд

20:00

700 доларів за інвалідність та 400 за "послуги": медики попалися на цинічній схемі на Хмельниччині

19:52

Зруйновані стіни та перекриття: під Києвом вибухнув дитячий садок

Реклама
19:36

Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені Відео

19:28

Кулеба розповів, що чекає РФ після зупинки транзиту газу через Україну

18:56

У Ангели Меркель закінчилися повноваження канцлера Німеччини: хто її замінить Відео

18:51

Надя Дорофєєва у відвертій сукні засвітила пружні стегна і ніжки для українського глянцю

18:37

"Позиції залишаються незмінними": штаб ООС заперечує взяття під контроль села на Донбасі Відео

18:19

В Україні можуть ввести нові правила перевезення небезпечних вантажів

18:02

Тарифи на газ злетіли до 40 гривень за кубометр: українці дізналися ціни на листопад Відео

17:58

Адвокат Марадони назвав винних у смерті легенди футболу

17:56

Зеленський у ролику назвав результати "Великого будівництва" на Закарпатті: 562 км доріг, 46 медзакладів Відео

17:52

Комаровський розповів, як захистити дітей від коронавірусу Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти