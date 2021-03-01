У Держдепі США розповіли, як будуть протистояти різким діям Росії

У Держдеп розповіли про відносини США з Росією / Reuters

Влада США має намір продовжувати тісно координувати з ЄС дії щодо Росії.

"Ми завжди тісно координували наші дії. Наші ініціативи ніколи не стануть сюрпризом для ЄС. Те ж саме стосується і їхніх ініціатив", - сказав на брифінгу представник Держдепу Нед Прайс відповідаючи на питання про можливі заходи адміністрації США у зв'язку з ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Прайс підкреслив, що дана тема- "це важливий пріоритет" для Вашингтона.

Зазначимо, видання CNN з посиланням на джерела в Білому домі повідомили, що адміністрація США готується ввести на цьому тижні обмежувальні заходи проти Росії через ситуацію з Навальним.

читайте такожУ Євросоюзі назвали дату нового удару по Росії

Реклама

Ці санкції стануть першими обмежувальними заходами, які зробить адміністрація президента США Джо Байдена проти Росії.

Крім того, в найближчі тижні є плани щодо вирішення більш широкого кола проблем, з якими зіткнеться Росія.

Санкції США проти Росії - про що раніше повідомляв Главред: