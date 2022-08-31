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У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у шпигунстві на користь РФ - Die Zeit

31 серпня 2022, 17:47

Російські спецслужби могли проникнути у федеральне міністерство, де вирішують питання енергетики, в тому числі газопроводу "Північний потік-2".

У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у шпигунстві на користь РФ - Die Zeit
У Німеччині двох чиновників підозрюють у шпигунстві на користь РФ / Фото УНІАН

У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Вони обіймали ключові посади в сфері енергопостачання у федеральному міністерстві економіки. Про це повідомляє Die Zeit.

Російські спецслужби могли проникнути у федеральне міністерство, де вирішують питання енергетики, в тому числі газопроводу "Північний потік-2".

Повідомляється, що довірені особи міністра економіки Роберта Хабека навесні зв'язалися з Управлінням і попросили про допомогу. Вони зіткнулися з невідповідностями у внутрішніх документах щодо "Північного потоку-2" і рівня заповнення газосховищ, а також у звіті про безпеку поставок Німеччини.

"Кажуть, що багато документів випромінювали російське розуміння і точку зору, і вражаюче, що аргументи часто не відповідали офіційній лінії уряду. У всіх великих дискусіях зими, які крутилися навколо теми поставок газу, відповідальні за цю тему чиновники міністерства зайняли позицію, що далеко відходила від політичної лінії міністра", – йдеться у повідомленні.

Розвідники перевірили дані підозрюваних виявили, що в одного з них була навчальна поїздка в Росію.

"За їхніми пересуваннями стежили і перевіряли, чи були польоти виключно діловими або було щось підозріле. Звернули увагу і на приватні дружні стосунки. Йдеться про "емоційну близькість до Росії", яка, очевидно, є у чиновників, на яких націлилися", – йдеться у повідомленні.

Військова допомога Україні від Німеччини

11 серпня в Берліні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку та назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, що хвилюють німецький уряд.

Наприкінці серпня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поставки зброї з Німеччини в Україну перебувають "на межі", оскільки у самого Берліна нібито погано забезпечена армія. За її словами, в Німеччині - дефіцит власних запасів зброї.

26 серпня Олаф Шольц заявив, що Німеччина не збирається постачати Україні зброю, за допомогою якої можна обстрілювати територію Росії. За його словами, Берлін не має наміру відступати від цього принципу і спостерігатиме за діями інших західних партнерів

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