У ФРН дали тривожний прогноз: війна в Україні може затягнутися надовго

У ФРН спрогнозували затягування війни в Україні / Фото УНІАН

Війна в Україні викликана агресією РФ може затягнутися на тривалий період, заявив експерт із зовнішньої політики ХДС Німеччини Родеріх Кізеветтер.

Говорячи про останні попередження президента Росії Володимира Путіна, він назвав їх "порожніми погрозами". Експерт упевнений, що Росія не може дозволити собі подальшу ескалацію, пише Die Zeit.

"Вони залежать від військового успіху - на краще чи на гірше. Ми повинні дати зрозуміти нашому населенню, що нам потрібна певна наполегливість. Санкції мали драматичний ефект, але на це потрібен час – "один-два роки", - не виключив він.

Разом з тим німецький експерт уточнив, що в ході війни РФ істотно вичерпала свої арсенали, при цьому армія окупантів несе значні втрати.

Водночас він не виключив, що Кремль може спеціально допустити "сирізацію" війни в Україні.

"Це означає, що війна зникне з заголовків і якесь перемир'я дозволить РФ відновитися, а Україна залишиться "обрубком". Тоді мільйони поїдуть з країни, тому що побачать, що у неї немає майбутнього", - додав Кізеветтер.

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Нагадаємо, раніше Резніков заявив про те, що в Україні треба якомога швидше розгорнути ефективну систему протиракетної оборони.

Він упевнений, що умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією повинна стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста.

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