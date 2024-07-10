"Наступні тижні": у Єврокомісії розповіли, коли Київ отримає перші гроші від активів РФ

Україна отримає перший транш із прибутку від заморожених активів РФ протягом наступних кількох тижнів, заявили представники Єврокомісії.

https://glavred.net/world/v-evrokomissii-rasskazali-kogda-ukraina-poluchit-pervyy-transh-deneg-ot-aktivov-rf-10579730.html Посилання скопійоване

Заморожені активи Росії: Україна отримає перший транш скоро - Єврокомісія / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Україні перерахують перший транш із коштів, які отримані від заморожених активів країни-агресора РФ протягом наступних кількох тижнів. Про це заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд під час прес-конференції у Брюсселі.

"Ми маємо власну пропозицію, яка перебуває на стадії реалізації, з якою погодилися країни-члени ЄС, і наразі ми працюємо над тим, щоб перший транш із прибутку від знерухомлених активів був доступний Україні впродовж наступних кількох тижнів", - заявив урядовець.

Віганд, зокрема, розповів, що до кінця нинішнього року Україна має отримати близько 15 млрд євро (16,24 млрд доларів США). Кредит, своєю чергою, також погашатиметься від майбутніх надходжень з російських активів.

відео дня

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Передача російських активів Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, 16 квітня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що закликає вилучити заморожені російські активи і використовувати їх на користь України.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і США Джо Байден домовилися підтримувати зусилля ЄС і "Великої сімки" щодо передачі доходів від заморожених російських активів на користь України, відповідно до міжнародного права і правових систем.

Крім цього, Європейський союз знайшов юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України за рахунок прибутку від заморожених активів РФ, сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він пояснив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про використання цих доходів, вона "не повинна бути частиною рішення".

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред