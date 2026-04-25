В Естонії придумали, як змусити Росію платити за відновлення України

Навіть 210 млрд євро заморожених активів РФ не покриють усіх витрат на відновлення української інфраструктури.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал запропонував ЄС стягувати мита з російських товарів, зокрема зі сталі та добрив, а отримані кошти спрямовувати на відновлення України.

ЄС досі не підвищував тарифи з конкретною метою — акумулювати кошти для допомоги Україні, пише Politico. Така ідея досі викликає суперечки всередині Євросоюзу.

"Нам потрібно ввести мита на товари з Росії, щоб компенсувати збитки. Про це говорили в різних кулуарах і на різних зустрічах: різні мита на російські товари могли б фінансувати відновлення України", — підкреслив глава естонського уряду.

За словами прем'єр-міністра Естонії, наявних фінансових ресурсів не вистачить для післявоєнного відновлення України. Він вважає, що навіть 210 млрд євро заморожених активів РФ не покриють усіх витрат на відновлення української інфраструктури.

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар вважає, що стабільні ціни на нафту на рівні 80–85 доларів за барель протягом другого кварталу можуть дещо поліпшити стан економіки Росії, але не вирішать усіх проблем. За його словами:

"Якщо після нинішньої кризи ціни повернуться до колишнього рівня, то перепочинок буде для Росії просто "ін'єкцією допінгу", а далі все повернеться на круги своя. Тому обвал російської економіки просто відсунеться приблизно на кінець року або трохи пізніше".

Як раніше повідомляв Главред, Міністерство фінансів США у вівторок виключило два контейнеровози та одне суховантажне судно під російським прапором зі свого санкційного списку.

Раніше Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти 91 морського судна, що входить до "тіньового флоту" Росії.

Нагадаємо, що США можуть скасувати санкції щодо збільшення обсягів російської нафти. Таку можливість розглядають на тлі зростання світових цін на нафту. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє Fox Business.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

