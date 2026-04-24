Спортсмен, бізнесмен і батько: хто став новим героєм шоу "Холостяк"

СТБ розкрив особу головного героя 15-го сезону шоу "Холостяк".

https://glavred.net/stars/sportsmen-biznesmen-i-otec-kto-stal-novym-geroem-shou-holostyak-10759313.html Посилання скопійоване

"Холостяк 15" — новий герой шоу

Ви дізнаєтеся:

Хто став новим Холостяком

Чим відомий В'ячеслав Кравцов

У мережі з'явилася офіційна інформація про головного героя шоу "Холостяк-15". Підкорювати серця дівчат у новому сезоні буде В'ячеслав Кравцов — красень, спортсмен, бізнесмен і люблячий батько, повідомляє СТБ.

"В'ячеслав Кравцов — наш новий Холостяк. Запрошуємо тебе на побачення восени", — повідомили на сторінці шоу в Instagram.

відео дня

Біографія В'ячеслава Кравцова / фото: stb.ua

Хто такий В'ячеслав Кравцов

Новий Холостяк народився в Одесі і з 11 років почав займатися баскетболом. Уже в 17 років він переїхав до Києва для професійного розвитку, а в 19 дебютував у складі національної збірної України. Його спортивна кар'єра розвивалася дуже успішно: він виступав у Європі та Азії і досяг головної мети будь-якого баскетболіста — зіграв у НБА за "Детройт Пістонс" і "Фінікс Санз". Понад 10 років він виступає за національну збірну України з баскетболу і є рекордсменом за кількістю зіграних матчів, набраних очок і підбирань.

Зараз він поєднує спорт з підприємництвом і володіє морським логістичним бізнесом.

В'ячеслав Кравцов — Холостяк / фото: instagram.com, В'ячеслав Кравцов

Особисте життя В'ячеслава Кравцова

Новий Холостяк вже був одружений. Незважаючи на розлучення, він бере активну участь у вихованні 5-річної доньки. Сім'я займає ключове місце в житті В'ячеслава, і до створення нових стосунків він підходить максимально усвідомлено.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал"Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред