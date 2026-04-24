Спортсмен, бізнесмен і батько: хто став новим героєм шоу "Холостяк"

У мережі з'явилася офіційна інформація про головного героя шоу "Холостяк-15". Підкорювати серця дівчат у новому сезоні буде В'ячеслав Кравцов — красень, спортсмен, бізнесмен і люблячий батько, повідомляє СТБ.
"В'ячеслав Кравцов — наш новий Холостяк. Запрошуємо тебе на побачення восени", — повідомили на сторінці шоу в Instagram.
Хто такий В'ячеслав Кравцов
Новий Холостяк народився в Одесі і з 11 років почав займатися баскетболом. Уже в 17 років він переїхав до Києва для професійного розвитку, а в 19 дебютував у складі національної збірної України. Його спортивна кар'єра розвивалася дуже успішно: він виступав у Європі та Азії і досяг головної мети будь-якого баскетболіста — зіграв у НБА за "Детройт Пістонс" і "Фінікс Санз". Понад 10 років він виступає за національну збірну України з баскетболу і є рекордсменом за кількістю зіграних матчів, набраних очок і підбирань.
Зараз він поєднує спорт з підприємництвом і володіє морським логістичним бізнесом.
Особисте життя В'ячеслава Кравцова
Новий Холостяк вже був одружений. Незважаючи на розлучення, він бере активну участь у вихованні 5-річної доньки. Сім'я займає ключове місце в житті В'ячеслава, і до створення нових стосунків він підходить максимально усвідомлено.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Іван Люленов, популярний виконавець і зірка "Ліги Сміху", опинився в центрі скандалу після релізу треку "Ікона" через свій провокаційний образ. Творчість артиста викликала різку критику з боку представника церкви.
Також співачка Таїсія Повалій, яка відкрито стала на бік РФ, вперше з'явилася на публіці після конфіскації її майна в Україні. Артистка спробувала виправдати свою зраду драматичною історією, заявивши, що на батьківщині нібито жила в постійному страху.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал"Вікіпедія".
