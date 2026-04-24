"Я намагалася піти": Злата Огнєвіч зізналася, що хотіла накласти на себе руки

Коротко:
- У Огневич був період, коли вона втратила відчуття сенсу життя
- Зовні вона намагалася цього не показувати
Українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про складний період у своєму житті, коли стикалася з думками про самогубство. Про це вона поділилася в інтерв'ю YouTube-проєкту "Okay Eva".
За словами артистки, в той момент вона втратила відчуття сенсу життя, хоча зовні намагалася цього не показувати.
"Я намагалася піти з життя. Настав такий момент у житті, коли я перестала бачити сенс у цьому житті. На запитання близьких: "Все гаразд?" я відповідала: "Так, зі мною все добре", з натягнутою посмішкою. І це жахливо", – поділилася Злата Огнєвіч.
Співачка не стала детально розкривати причини такого стану або розповідати, як саме їй вдалося з ним впоратися. Однак вона підкреслила важливість уважного ставлення до емоційного стану оточуючих.
Огневич закликала людей не ігнорувати тривожні сигнали в поведінці близьких. Особливо коли за зовнішнім благополуччям може ховатися глибока внутрішня криза.
"Я вас прошу, звертайте увагу на тих близьких людей у вашому оточенні, які поводяться надто напружено: "Ой, все добре, життя таке прекрасне". А насправді там все не прекрасно. І, можливо, людина перебуває у стані дуже глибокої затяжної депресії, яка призводить до таких жахливих вчинків", – сказала Злата Огнєвіч.
Раніше Главред повідомляв, що Таїсія Повалій, яка підтримала війну, після конфіскації української нерухомості вирішила нагадати про себе слізливим інтерв'ю. У ньому співачка виставила себе жертвою, описуючи вигадані жахи свого від'їзду та звинувачуючи українців у переслідуваннях.
Також Ані Лорак публічно заговорила про труднощі у вихованні дочки. Як з'ясувалося, Софія Налчаджіоглу наполегливо висуває матері свої вимоги. Проблеми, з якими зіткнулася Лорак, багато в чому схожі зі скаргами Філіпа Кіркорова.
Вас може зацікавити:
- "Ти мені винна": Ані Лорак публічно поскаржилася на зухвалу дочку
- "Плюнули в обличчя": священик звинуватив відомого співака в богохульстві
- Спортсмен, бізнесмен і батько: хто став новим героєм шоу "Холостяк"
Про особу: Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
