"Я намагалася піти": Злата Огнєвіч зізналася, що хотіла накласти на себе руки

Злата Огневич зізналася, що хотіла накласти на себе руки

Українська співачка Злата Огнєвіч відверто розповіла про складний період у своєму житті, коли стикалася з думками про самогубство. Про це вона поділилася в інтерв'ю YouTube-проєкту "Okay Eva".

За словами артистки, в той момент вона втратила відчуття сенсу життя, хоча зовні намагалася цього не показувати.

"Я намагалася піти з життя. Настав такий момент у житті, коли я перестала бачити сенс у цьому житті. На запитання близьких: "Все гаразд?" я відповідала: "Так, зі мною все добре", з натягнутою посмішкою. І це жахливо", – поділилася Злата Огнєвіч.

Співачка не стала детально розкривати причини такого стану або розповідати, як саме їй вдалося з ним впоратися. Однак вона підкреслила важливість уважного ставлення до емоційного стану оточуючих.

Огневич закликала людей не ігнорувати тривожні сигнали в поведінці близьких. Особливо коли за зовнішнім благополуччям може ховатися глибока внутрішня криза.

"Я вас прошу, звертайте увагу на тих близьких людей у вашому оточенні, які поводяться надто напружено: "Ой, все добре, життя таке прекрасне". А насправді там все не прекрасно. І, можливо, людина перебуває у стані дуже глибокої затяжної депресії, яка призводить до таких жахливих вчинків", – сказала Злата Огнєвіч.

Про особу: Злата Огнєвіч Злата Огнєвіч – українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

