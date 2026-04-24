Землю накриє нова потужна магнітна буря: коли чекати на геомагнітний шторм

Магнітні бурі можуть погано впливати на самопочуття деяких людей.

Прогноз магнітних бур / фото: ua.depositphotos.com

Зовсім скоро Землю накриє магнітна буря "жовтого рівня". Навіть така сонячна активність може погано впливати на самопочуття деяких людей. Про це повідомляє meteoagent, передає Главред.

У п’ятницю, 24 квітня, К-індекс сонячної активності складає 2,7 балів – зелений рівень. Хоча на сонці спостерігається багато спалахів, вони мають слабкий вплив на здоров'я.

У суботу, 25 квітня, потужність сонячної активності трохи підвищиться та складатиме 3,7 балів, що відповідає зеленому рівню.

Однак вже у неділю, 26 квітня, очікується магнітна буря жовтого рівня, К-індекс якої складатиме 4,7 балів. Така сонячна активність може погано впливати на самопочуття людей.

Прогноз магнітних бур / фото: meteoagent

Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США також попередив, що в другій половині неділі прогнозується поступове підвищення сонячної активності: можливі викиди корональної маси на Сонці, які можуть призвести до обурення магнітосфери Землі.

Очікується, що геомагнітна обстановка перейде в нестабільну фазу, а рівень магнітної бурі сягне значення К-індексу 5, що відповідає так званому "червоному" рівню. Це означає, що буря буде помірної сили, але вже здатна чинити помітний вплив на стан людей.

Вплив магнітних бур на людей

Під час магнітних бур метеозалежні люди можуть відчувати:

головний біль;

запаморочення;

зниження або підвищення артеріального тиску;

погіршення настрою;

тривожність;

депресію;

порушення сну;

загальну слабкість та втому.

Варто підкреслити, що симптоми та ступінь метеочутливості залежать від фізіологічних, психологічних та генетичних особливостей.

Вплив магнітної бурі / Інфографіка Главред

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

