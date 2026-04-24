"Я запам'ятаю це на все життя": військові повернулись із полону у День народження

Іменинникам у день обміну полоненими виповнилось 26 та 29 років.

Військові повернулися з полону у день свого народження

Що відомо:

Україна та Росія провели обмін полоненими

З полону повернулися 193 захисники

Двоє захисників повернулися додому у день свого народження

Україна та Росія провели обмін полоненими, в рамках якого додому вдалося повернути 193 захисника. Двоє з них повернулися на рідну землю у свій День народження - 24 квітня. Про це зазначив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Окремо хотів би привітати двох звільнених сьогодні українських бійців, які нині, 24 квітня, ще й відзначають День народження! Вадиме! Іване! Бажаю вам якомога швидшого відновлення та міцного здоров’я! Дякую за службу та захист України!" - наголосив Буданов.

Український омбудсман Дмитро Лубінець уточнив, що їм виповнилось 26 та 29 років.

Один з іменинників, якому виповнилось 26 років, розповів, що мріяв відсвяткувати свій День народження на рідній землі.

"Рідні знають, що я в Україні ... Я хотів зустріти День народження дома, я його тут і зустрів. Я його запам'ятаю на все життя. Тітка Марина вже чекає мене вдома і сказала, що на мене чекає подарунок. Найкращий подарунок, який тільки може бути - обійми", - сказав він.

Військовий повернувся з полону у свій День народження / фото: скріншот

За даними Дмитра Лубінця, учора, 23 квітня, був День народження ще одного захисника, якого звільнили з полону. Йому виповнилось 36 років. Інший військовий святкуватиме свої 49 років завтра, 25 квітня.

Обмін полоненими - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 квітня Україна та Росіяни провели новий обмін полоненими. З полону вдалося повернути багато військових 2000 року народження. Вдома тепер перебувають солдати та офіцери, які захищали країну на різних напрямках.

Частина звільнених перебувала у незаконному ув'язнені у Чечні. Наймолодшому захиснику виповнилось всього 24 роки. Він потрапив у полон у 2023 році на Донецькому напрямку. Найстаршому захиснику - 60 років.

11 квітня Україна та Росія здійснили обмін полоненими, у результаті якого українські захисники повернулися додому напередодні Великодня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У межах обміну вдалося звільнити 175 військовослужбовців — рядових, сержантів і офіцерів із ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Серед них є поранені. Також додому повернулися семеро цивільних.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, серед звільнених є 25 офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася включати до обміну.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

