Життя до 150 років: ЗМІ дізналися, що для Путіна готують "еліксир молодості"

У Росії вчені працюють над створенням препарату, який повинен уповільнити старіння. За даними західних ЗМІ, ініціатива активізувалася на тлі розмов про здоров'я російського диктатора Володимира Путіна.

Про розробку повідомив міністр науки РФ Денис Секірінський під час форуму з медицини довголіття. Інформацію також опублікувало видання Daily Mail.

Йдеться про препарат генної терапії, який повинен блокувати так званий ген RAGE — саме він пов'язаний з процесами старіння клітин.

За словами чиновників, розробкою займається Інститут біології старіння та медицини.

Секірінський заявив, що вчені ставлять "амбітну мету" — створити перший у світі препарат, здатний уповільнити старіння на генетичному рівні.

Російська влада заявляє, що нові технології нібито зможуть уповільнити старіння організму, запобігти деменції та "коригувати" імунну систему.

Також лунають заяви про застосування біодруку та інших інноваційних методів.

Експерти зазначають, що подібні ідеї в Росії просуваються вже не одне десятиліття. Раніше подібні "еліксири молодості" обіцяли продовжити життя до 120 років, однак реальні результати так і не були доведені.

Крім того, ЗМІ звертають увагу на політичний контекст — активізація досліджень збіглася з публічними заявами Путіна про те, що люди можуть жити до 150 років.

Чутки про хворобу Путіна — що відомо

Як розповідав Главред, ЗМІ розкрили страшний діагноз глави РФ. У Путіна виявили ознаки смертельної хвороби. А під час звернення ввечері 21 листопада поведінка Путіна здивувала журналістів. У Bild помітили, що диктатор записав відео, під час якого абсолютно не рухав руками або пальцями.

Також і США розкрили несподіваний діагноз глави Кремля. Американський адвокат Ед Стір, який працював прокурором і спеціалізувався на організованій злочинності та корупції, стверджує, що у Путіна цілий "букет хвороб".

Про джерело: Daily Mail Daily Mail — британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найвисокооплачуваніша газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське — у 2006 році. Контент із газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

