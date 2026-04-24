Циклон принесе негоду: дощі і штормовий вітер накриють Тернопільщину

В Тернопільській області оголосили штормове попередження.

https://glavred.net/synoptic/ciklon-prineset-nepogodu-dozhdi-i-shtormovoy-veter-nakroyut-ternopolshchinu-10759382.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Тернопільській області на вихідні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Тернополі на вихідних

Коли прогнозуються дощі

Погода в Тернопільській області на вихідних, 25 та 26 квітня, буде під впливом тилової частини циклону, через що очікуються пориви північно-західного вітру. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

За словами синоптиків, субота пройде без опадів, але у неділю прогнозується невеликий дощ.

відео дня

Погода з 24 по 29 квітня / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополі 25 квітня

У суьоту на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви можуть сягати 15 – 20 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 до +7 градусів, вдень прогнозується +14…+19 градусів.

Температура повітря в місті Тернопіль вночі складатиме +4…+6 градусів, а вдень підніметься до +16…+18 градусів.

Погода в Тернополі 26 квітня

У неділю також очікується хмарна погода з проясненнями. Можливі невеликі дощі.

Вітер буде північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви сягатимуть 15 – 20 м/с.

Температура повітря по всій області впродовж доби буде в межах від +7 до +12 градусів.

Синоптики додали, що через посилення вітру по всій області оголошено перший рівень небезпечності – жовтий.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 квітня погоду у Львівській області визначатиме південна частина циклону з центром над Балтикою. День буде теплим, але вітряним.

На вихідних у Харкові та області прогнозуються мокрий сніг, заморозки та дощі. Температура повітря вночі може впасти до -5 градусів.

У Житомирській області вихідні 25–26 квітня пройдуть під знаком контрастної весняної погоди. Температура коливатиметься від +3 градусів вночі до +17 градусів вдень, а характер опадів і сила вітру змінюватимуться буквально протягом доби.

Читайте також:

Про джерело: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології Тернопільський обласний центр з гідрометеорології - державна установа, що забезпечує гідрометеорологічне обслуговування, прогноз погоди та моніторинг навколишнього середовища в Тернопільській області. Центр здійснює спостереження за погодою, рівнем води та екологічним станом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред