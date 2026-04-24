Кіркоров поступився бренду, який його сильно принизив

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржився на популярний модний бренд Balenciaga.
Як пишуть російські пропагандисти, французький бренд заборонив скандальному артисту продавати речі та аксесуари з будь-якої своєї колекції через його підтримку терориста
Кіркоров розповів, що креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія заніс його до чорного списку. "Я нічого не можу купити. Це тупо", — поскаржився він.
Тим часом Кіркоров, якого бренд принизив на весь світ, все одно продовжує витрачати свої російські рублі, купуючи речі Balenciaga.
"Вони думають, що я через це не буду купувати цей бренд? Ні, куплю. Чому я повинен собі відмовляти в цьому? Мене, навпаки, це розпалює. Ми знайдемо обхідні шляхи. Ми ж росіяни!" — підкреслив знаменитість.
Раніше Главред розповідав, що російський комік Максим Галкін, який активно підтримує Україну після терористичного вторгнення РФ, показав Аллу Пугачову в її природному вигляді.
Раніше також відомий український кулінар Володимир Ярославський нагодував принца Гаррі під час його неанонсованого візиту до Києва.
Вас також може зацікавити:
- "Ще побачимося": Кіркоров ніжно звернувся до Пугачової
- Кіркоров став батьком втретє: що дізналися пропагандисти
- "Ще побачимося": Кіркоров ніжно звернувся до Пугачової
Про особу: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров — радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
