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У Чорному морі пішов на дно корабель з 11 росіянами на борту

22 лютого 2023, 11:09
У МНС країни-агресора заявили про те, що один моряк помер, а ще один знаходиться в лікарні у важкому стані.
Чорне море, корабель
Під Геленджиком пішов на дно корабель Seamark / колаж фото ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Під час сильного шторму в акваторії Чорного моря судно Seamark, суховантаж під прапором Коморських островів (Африка), розламався на дві частини навпіл і пішов на дно. Про це йдеться в заяві пресслужби МНС країни-агресора.

"Суховантаж з росіянами переломився через шторм і почав тонути. На місце прибули рятувальні шлюпки для пошуку людей. Висота хвиль в районі аварії досягала трьох метрів", - зазначили у відомстві.

Спершу російські чиновники заявляли-всіх членів екіпажу підняли на рятувальні судна. І їхньому життю і здоров'ю вже нічого не загрожує. Однак згодом в МНС заявили про те, що один моряк помер, а ще один знаходиться в лікарні у важкому стані.

відео дня

"Члени екіпажу врятовані з судна, що зазнало аварії під Геленджиком. Один член екіпажу помер", - заявили в МНС РФ.

Нагадаємо, влітку минулого року в Чернігівській області в річці виявили два затонулих російських танки. Крім того, у воді знаходилися тіла п'яти загиблих військових країни-агресора РФ.

За словами очевидців, один ворожий танк потонув ще наприкінці лютого, а другий трохи пізніше. І в ньому був повний екіпаж - троє російських окупантів.

Пізніше в Міноборони країни-агресора заявили про те, що безпілотники, які атакували кораблі окупантів у Севастополі, нібито були запущені з цивільних суден в районі Одеси.

"Надалі Морські безпілотники рухалися по Зоні безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Разом з тим, координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі" - щосили старалися військові пропагандисти.

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