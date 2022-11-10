Кораблі РФ готуються до випробування ядерної торпеди 'Посейдон' - CNN

У росіян залишається небагато часу для проведення випробувань в Арктиці, оскільки море незабаром покриється льодом.
Упродовж останніх кількох тижнів США спостерігали, як російські військово-морські кораблі готуються до можливого випробування нової торпеди з ядерним зарядом.
Про це пише CNN, посилаючись на інформацію американського посадовця на умовах анонімності.
Зазначається, що серед кораблів, які брали участь у підготовці ядерного випробування, був підводний човен з крилатими ракетами "Бєлгород", здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду "Посейдон".
Минулого тижня було помічено, що судна залишають полігон в Арктичному морі та повертаються до порту, не провівши випробування. У США вважають, що росіяни могли зіткнутися з технічними труднощами.
"Це можна розглядати як частину ширшої картини та нещодавньої військової практики Росії, яка відправляє погано навчені та недостатньо оснащені війська в Україну", - сказав західний дипломат.
За його словами, військова промисловість Росії переживає непрості часи, і санкції Заходу щодо високотехнологічної військової продукції дають ефект і повинні бути продовжені.
Представники США заявили, що Росія може спробувати випробувати торпеду ще раз, але зазначають, що води в районі випробувань незабаром почнуть замерзати, що обмежить вікно для операцій.
Що відомо про торпеду "Посейдон"
За даними Вікіпедії, торпеда "Посейдон" – це російський безпілотний підводний апарат з практично необмеженим запасом ходу, створений для стеження за пересуванням військово-морських сил інших країн.
"Посейдон" є носієм атомної бомби потужністю щонайменше 100 мегатонн. Максимальна глибина занурення торпеди становить не менше 1 км, а діаметр апарату близько 1,8 м. За різними даними максимальна швидкість може сягати 100-200 км/год.
Ядерна загроза з боку РФ
Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.
На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.
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