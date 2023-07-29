У Британії розповіли, як РФ винищує наступне покоління захисників України

Країна-агресорка Росія викрадає українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв'ю АрміяInform.
"Росіяни викрадають дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України. Усе це надзвичайно жахливо. Це жахливо на всіх мислимих рівнях. І для мене це питання, яке не потребує стільки дискусій", - заявила Сіммонс.
За її словами, оскільки війна в Україні триває вже впродовж багатьох років, то питання вилучення дітей не є новим.
"Викрадення, окрім усього іншого, створює психологічний бар'єр між дітьми та їхніми батьками. Ми знаємо, що є діти, які повертаються з Росії з думкою, що воювати росіянам проти України — це правильно", - розповіла посол Великої Британії.
Тож перед Україною, на її думку, постало не одне, а два питання: перше – це необхідність повернути дітей у їхні родини, а друге – це психологічна допомога після промивання мізків росіянами.
Путін "узаконив" депортацію українців
Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін "узаконив" депортацію українців з окупованих територій. Так, глава кремлівського режиму 27 квітня підписав указ, згідно з яким дозволив після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій тих українців, які не хочуть отримувати російський паспорт і бажають зберегти українське громадянство.
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що таким чином країна-агресорка РФ хоче змусити українців отримувати паспорти Росії, а також створює нову "схему" для депортації.
Раніше Главред розповідав, що з Білорусі додому повернули 14-річного підлітка, якого викрали окупанти з Чернігівщини. Хлопця розлучили із сім'єю у селі Ягідне. Російські військовослужбовці забрали дитину, заявивши, що везуть хлопця на лікування.
Вас може зацікавити: