З Білорусі додому повернули 14-річного підлітка, якого викрали окупанти з Чернігівщини

Додому повернули 14-річного підлітка, якого викради окупанти на Чернігівщині / Національна поліція України

В Україну вдалося повернути пораненого 14-річного Сергія Сорокопуда, якого викрали окупанти на Чернігівщині та вивезли у Білорусь. Хлопця розлучили із сім'єю у селі Ягідне. Російські військовослужбовці забрали дитину, заявивши, що везуть хлопця на лікування. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Ще на початку березня окупанти обстріляли село, тоді снаряд потрапив прямо у кімнату хлопчика. Усі, хто мешкав там, дивом уціліли, вони ховалися у коридорі. Вже увечері наступного дня у селі поселилися рашисти.

Російські військові "евакуювали" місцевих жителів до шкільного підвалу, а самі жили у хатах та підвалах багатоквартирних двоповерхівок.

"Численну військову техніку розставили впритул до житла та по городах, звідти ж обстрілювали позиції українських захисників. Між тим понад три з половиною сотні людей, переважно місцевих мешканців, страждали у затісному підвалі школи. Наймолодшому з них на момент потрапляння туди було півтора місяці, а найстаршій — за 90 років. Виходити на свіже повітря окупанти дозволяли "під настрій", і то коли не стріляли", - йдеться у повідомленні.

Згодом селянам дозволили розвести поряд зі школою багаття та готувати там їжу. На такій імпровізованій "кухні" хлопчик отримав поранення - прилетів снаряд та вибухнув. У дитини з рота текла кров, у нього паморочилась голова і не міг рухатись. Дитину доставили до медпункту, де побачили, що осколок пішов у легеню.

Після надання дитині якоїсь медичної допомоги, окупанти відправили хлопчика ночувати до підвалу у нелюдських умовах. Наступного ранку рашисти вивезли Сергія у Гомель, де його поклали у лікарню.

Хлопчику декілька тижнів робили лише перев'язки і тільки згодом перевели у дитячу лікарню, де йому зробили дві операції. Як виявилось, у Сергія були зламані два ребра та травмована легеня.

Як вдалося розшукати та повернути дитину

Небайдужі білоруські медики розмістили у соцмережах повідомлення про пораненого Сергійка - хлопчик шукав рідних. Про це родині повідомили українські військові та волонтери вже після звільнення Чернігівщини. Рідні змогли зателефонувати на вказаний номер вже після того, як у них з'явився новий телефон, старий відібрали окупанти.

Рідні хлопчика підтримували контакт із Сергійком через медсестру, яка вказала свій номер телефона. Білоруська сторона погоджувалась передати дитину лише батькам, але забрати його могла лише старша сестра через хворобу матері, яка не може покидати домівку навіть на день. Згодом білоруси погодились віддати хлопчика сестрі.

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Як виявилось, сам Сергійко до окупації активно займався спортом. Він здобував перші місця на обласних змаганнях з боксу.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, російські окупанти вбивають мирне населення України, в тому числі і дітей. Від початку повномасштабного вторгнення рашисти вбили щонайменше 231 дитину, ще 427 поранили. Ці цифри не остаточні, оскільки неможливо підрахувати, скільки людей було вбито та поранено на поки окупованих територіях.

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