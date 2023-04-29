Путін "узаконив" депортацію українців з окупованих територій: в ISW пояснили плани Кремля

В указі диктатора РФ Путіна йдеться, що українців, які перебувають на окупованих територіях і не хочуть отримувати паспорт, можуть депортувати.

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В ISW пояснили, навіщо диктатор РФ Путін "узаконив" депортацію українців з окупованих територій/ сайт Кремля, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін 27 квітня підписав указ, згідно з яким дозволив після 1 липня 2024 року депортацію з окупованих територій тих українців, які не хочуть отримувати російський паспорт і бажають зберегти українське громадянство. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, що таким чином країна-агресорка РФ хоче змусити українців отримувати паспорти Росії, а також створює нову "схему" для депортації.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW. Там нагадали, що підписаний диктатором РФ Путіним указ "Про особливості правового статусу окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства" визначає українців, які перебувають на окупованих територіях і хочуть зберегти українське громадянство, як "іноземних громадян та осіб без громадянства, які на даний момент проживають в РФ".

Згідно з документом, українці з громадянством України можуть продовжувати проживати на окупованих територіях до 1 липня 2024 року. Але допускається, що після цієї дати країна-окупант може депортувати їх.

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"Цей указ кодифікує примусові методи заохочення мешканців окупованих територій до отримання російських паспортів, а також створює умови для депортації українців, які не згодні стати громадянами РФ", – зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Також там нагадали, що російські загарбники не припиняли застосовувати інші способи депортації українців із захоплених територій, зокрема дітей.

В ISW наголосили, що такі дії країни-агресорки Росії можуть порушувати Женевську конвенцію про запобігання злочину геноциду.

Війна в Україні

У ніч на 29 квітня російські загарбники повідомили, що невідомий безпілотник атакував резервуар з паливом окупантів у Козачій бухті тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ просунулися в західній частині Донецької області. Сили оборони України досягли просування в західній частині Донецької області-на південний захід від Павлівки, за 3 кілометри на південний захід від Вугледара. Зазначають аналітики ISW.

Нагадаємо, Зеленський закликав дати ЗСУ далекобійну зброю та авіацію. Україна готується до проведення контрнаступальної військової операції, тому ЗСУ потребують достатньої кількості артилерійських систем, бронетехніки, далекобійної зброї та авіації. Жодних табу і обмежень, які можуть зробити вразливими українську державу для атак окупантів Росії, бути не повинно, наголосив Зеленський.

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