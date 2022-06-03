У "ЛНР" та "ДНР" заблокували Viber: месенджер назвали "військовою інфраструктурою"

У "ЛНР" переконують, що українські військові використовували месенджер для відстеження геолокації ворожих військових.
У так званій "ЛНР" заблокували Viber, так як він є "частиною української військової інфраструктури". Про це заявив "міністр зв'язку" Олег Фетісов, повідомляє Черговий по Донбасу.
Фетисов стверджує, що саме через цей месенджер українська армія нібито відстежувала геолокацію і координати цивільних і військової інфраструктури окупантів.
"З 3 червня на території "ЛНР" буде тимчасово обмежений доступ до сервісу обміну повідомленнями Viber. Дане рішення стало вимушеною відповіддю з нашого боку на багаторазово почастішали випадки використання сервісу як частини військової інфраструктури", - сказав Фетисов.
Пізніше стало відомо про те, що подібне рішення також прийняли і в "ДНР".
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Варто нагадати, що це не перший випадок, коли "влада" вирішує блокувати соцмережі.
4 березня Роскомнадзор обвинуватив Facebook в нібито дискримінації російських інформаційних ресурсів і оголосив про початок блокування соцмережі на території Росії.
13 березня в Росії вирішили блокувати Instagram мовляв, через те, що там "поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, в тому числі військовослужбовців".
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