У Путіна влаштовуватимуть "СВО" в Європі: у Чехії попередили про загрозу

Крім агресорки Росії, ще однією агресивною країною є Китай, який прагне до змін правил міжнародного порядку, вважає глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

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Не можна дозволити Росії здобути перемогу над Україною - МЗС Чехії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Якщо країна-окупант Росія здобуде перемогу у війні проти України, у Володимира Путіна влаштовуватимуть так звані спеціальні військові операції вже в Європі. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Як повідомляє Ceske Noviny, він сказав про те, що потрібно продовжувати надавати підтримку Україні, а також посилювати тиск на РФ та її союзників шляхом санкцій.

"Поразка України принесла б нові ресурси переможцям і відкрила б двері для подальших "спеціальних військових операцій" у Центральній і Східній Європі", - вважає Ліпавський. відео дня

За його словами, слід стримати імперські амбіції Кремля.

"Війна в Україні - це також і наша війна. На карту поставлено наше майбутнє", - зазначив дипломат.

Призупинення військової допомоги США для України - історія питання 6 грудня 2023 року законопроєкт, який був поданий президентом США Джо Байденом, і включав допомогу Україні, не пройшов процедурного голосування у Сенаті США. Республіканці у Палаті представників відмовилися голосувати, вимагаючи спочатку розглянути запропоновані ними заходи щодо захисту кордону з Мексикою та зміни до міграційного законодавства. Це призвело до зупинки підтримки України Сполученими Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена передбачає передбачає понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та 4,83 мільярда доларів на підтримку партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, для стримування агресії з боку Китаю.

Також він акцентував увагу на тому, що якщо Росія залишиться безкарною, її приклад наслідуватимуть інші агресори. Після завершення Холодної війни і розпаду СРСР усі стали ігнорувати чіткі попередження, такі як війна Росії проти Грузії, анексія Криму і вбивство Кремлем політичних опонентів.

Китай - ще один агресор

Крім того, чеський глава МЗС назвав Китай ще однією країною, яка прагне змінити міжнародний правовий порядок.

"Зовнішня політика Китаю стає дедалі агресивнішою", - додав Ян Ліпавський і наголосив, що Пекін здатен застосувати військову силу проти Тайваню.

Війна Росії проти України

Мета Росії у війні - капітуляція України, сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Коментуючи перемовини з представниками Путіна навесні 2022 року, він зазначив, що Москва висувала ультимативні вимоги, на які Київ піти не міг.

Путін "марить" Києвом і захопленням України, і його запал можна охолодити лише у тому разі, якщо ЗСУ доб'ються технологічної переваги над військами РФ, вважає військовий експерт Валентин Бадрак. Потрібно зруйнувати російську армію.

Спецназ Франції може опинитися в Україні, написали журналісти Le Monde. Згідно з їхньою інформацією, Париж розглядає такий варіант розвитку подій - сили можуть прикрити певні ділянки фронту від російської агресії.

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