"Звільнити Марс від впливу марсіан": в ОП потролили Лаврова за пояснення агресії проти України

Сергій Лавров та Михайло Подоляк / колаж фото УНІАН

У Росії продовжують вигадувати все нові і нові пояснення своєї військової агресії в Україні-причому все маячніше і маячніше нову причину вторгнення в Україну. Цього разу міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавровговорить, що, мовляв, російські окупанти відстоюють "свободу вибору для країн Азії, Африки та Латинської Америки" і "звільняють світ від НЕО-колоніального гніту заходу".

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на своїй сторінці в Twitter з сарказмом спрогнозував-зовсім скоро Кремль може докотитися до заяв про "звільнення Марса від впливу марсіан".

І це обґрунтування російської агресії, вважає Подоляк, буде не менш правдоподібним, ніж озвучені до цього моменту.

"Звільнити світ від Заходу" - Росія знову озвучила нову мету руйнівної "спецоперації" в Україні. "Звільнення" по-російськи - це лише масові знищення. Втім, наступні цілі спецоперації РФ можуть відноситися до" звільнення" Марса від впливу марсіан. Чекаємо", - написав він.

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Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки ввели новий пакет антиросійських санкцій у зв'язку з нападом РФ на Україну.

Як йдеться в опублікованому заява Білого дому, під обмежувальні світи потрапили російські топ-чиновники, а також їх сім'ї.

Зокрема, Білий дім ввів санкції проти дорослих дітей президента РФ Володимира Путіна, а також дружини і дочки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Крім того, США також ввели санкції проти прем'єра РФ Михайла Мішустіна, а також колишнього президента Дмтрія Медведєва.

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