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Росія запросила в Китаю військову техніку - Financial Times

13 березня 2022, 22:47

Білий дім стурбований тим, що Пекін все ж може підірвати зусилля Заходу в наданні нашій країні допомоги.

Росія, Прапор
Росія запросила допомогу у Китаю / УНІАН

Росія сьогодні запросила у Китаю військову допомогу під час повномасштабного вторгнення на територію України. США стурбовані тим, що зв'язки між Пекіном і Москвою стають все тіснішими, пише видання Financial Times.

Як зазначають офіційні особи США, Російська Федерація запросила у Китаю військову техніку для підтримки війни в Україні. Білий дім стурбований тим, що Пекін все ж може підірвати зусилля Заходу в наданні нашій країні допомоги. Поки невідомо про яку саме техніку йдеться.

Деякі з офіційних осіб стверджують, що на третій тиждень війни, є ознаки того, що в агресора закінчуються деякі види озброєнь.

Білий дім поки не прокоментував цю інформацію, а посольство Китаю у Вашингтоні також не відповіло на запит щодо коментаря.

Тим часом радник із національної безпеки США Джейк Салліван прямує до Риму, щоб у понеділок зустрітися з вищою посадовою особою Китаю із зовнішньої політики Ян Цзечі, щоб попередити його про те, щоб Китай навіть і не намагався допомогти Росії в продовженні війни або ж ухиленні від санкцій.

"Ми подбаємо про те, щоб ні Китай, ні будь-хто інший не змогли компенсувати Росії ці втрати. Що стосується конкретних способів зробити це, знову ж таки, я не збираюся викладати все це публічно, але ми повідомимо про це Китаю ПРИВАТНО, як ми вже робили і будемо продовжувати робити", - заявив Салліван.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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новини Росії війна в Україні військова допомога новини Китаю
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