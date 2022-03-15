Лукашенко з усіх сил намагається уникнути прямого воєнного контакту – МВС

Олександр Лукашенко/ Reuters

Армія Білорусі і сам Лукашенко не хочуть втягуватися у війну, і з усіх сил намагаються цього уникнути.

Вони не хочуть вступати у пряме протистояння. Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

"Білоруські війська і особисто Лукашенко зараз стараються зробити усе від себе залежне, щоб не вступити у прямий контакт", – зазначив Денисенко.

Крім цього, радник очільника МВС зазначив, що у найближчі дні російські окупанти продовжать намагатися прорватися, а також можуть обстрілювати мости.

Також він наголосив, що на Волині можуть створюватися диверсійно-розвідувальні групи.

Раніше в Генштабі ЗСУ попереджали, що на Волинському напрямку окупанти можуть проводити провокації на білоруських об'єктах, щоб втягнути Білорусь у війну.

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Боєприпаси потрапили до житлових будинків у трьох районах столиці – на Осокорках, у Подільському та Святошинському районах. Також пошкоджена станція метро.

Раніше колишній посол Туреччини в Москві Айдин Аднан Сезгін заявив, що російські війська застосовують в Україні ту ж тактику, яку раніше застосовували у сирійському місті Алеппо. Загарбники стріляють по цивільних об’єктах, не дають доставляти гуманітарні вантажі та зривають проведення евакуації населення.

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