Youtube "ліг": росіяни масово повідомляють про зупинку відеохостингу

Під час спроби перейти на сайт у мешканців РФ з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.

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У росіян в різних регіонах перестав працювати YouTube / Колаж: Главред, фото: flickr

8 серпня у країні-агресорі Росії місцеві жителі почали скаржитись на повну зупинку роботи YouTube. Найбільше повідомлень від користувачів надходить з Москви, Санкт-Петербурга та Нижнього Новгорода. Про це пише низка росЗМІ та моніторингових сервісів.

Росіяни намагаються переходити на сайт, однак у відповідь вони отримують повідомлення про те, що з'єднання немає. При цьому така проблема присутня і в роботі мобільного додатка YouTube.

За даними російських ЗМІ, вже зареєстровано більше 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу. Надходять вони не лише від жителів населених пунктів агресора Росії, але й з тимчасово окупованих територій України, зокрема Криму.

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Проблеми із YouTube в РФ можуть бути наслідком політики держави - напередодні у Держдумі звинуватили платформу у видаленні каналів публічних діячів, через що було прийняте рішення поступово знижувати швидкість завантаження YouTube.

Що таке відеосервіс YouTube? YouTube — популярний відеохостинг, що надає послуги розміщення відеоматеріалів. Заснований 14 лютого 2005 року трьома працівниками PayPal: Чадом Герлі, Стівеном Чені та Джаведом Карімом. Зараз є підрозділом компанії Google. Станом на серпень 2019 року YouTube є другим за відвідуваністю сайтом в Інтернеті (за даними компанії Alexa Internet).

Блокування YouTube у Росії - що відомо

Нагадаємо, вкінці липня голова комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Олександр Хінштейн оголосив, що у Росії може знизитись швидкість завантаження YouTube на стаціонарних комп'ютерах на 70%. Це нібито вимушений крок, спрямований проти адміністрації іноземного ресурсу. Таким чином в РФ вирішили відреагувати на блокування каналів російських діячів.

Напередодні YouTube ввів блокування для акаунтів, прямо пов'язаних з терористичними угрупованнями "ДНР" і "ЛНР". У всіх випадках / епізодах блокування сказано, що канали заблокували "за порушення правил спільноти".

Також YouTube заблокував офіційні канали російських виконавців, які відчайдушно і безкомпромісно підтримують терориста Путіна, Поліни Гагаріної, Шамана (Ярослава Дронова), Олега Газманова, Григорія Лепса і Юлії Чичеріної, щодо яких Євросоюз ввів санкції.

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