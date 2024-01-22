Збиток колосальний: на відновлення російського "Новатек" потрібні місяці - Reuters

"Новатек" після атаки буде відновлюватись місяцями / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, росЗМІ

Українські безпілотники атакували російський завод "Новатек" на узбережжі Балтійського моря. Тепер над відновленням його роботи доведеться працювати декілька тижнів чи навіть місяців. Про це повідомляє Reuters.

"Ми вважаємо, що завод, швидше за все, повернеться до значної потужності протягом декількох тижнів або, в гіршому випадку, місяців", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки було пошкоджено два резервуари для зберігання і насосну станцію. Аналітики вважають, що тепер "Новатек" буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.

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Тепер підприємство може втратити чверть своїх доходів. За рік "Новатек" переробляло 7 мільйонів метричних тонн газового конденсату для подальшого виробництва нафтопродуктів. Також "Новатек" експортувало газовий конденсат з арктичного порту Сабетта. Минулого року експорт зріс на 20% - до 960 тисяч тонн.

"Новатек експортує досить багато легкої і важкої нафти, близько 2 млн тонн кожної... значна частина цієї продукції потрапляє в Сінгапурську протоку, Тайвань і Китай", – сказав керівник відділу зріджених вуглеводнів енергетичної консалтингової компанії FGE Арман Ашраф.

Повідомляється, що у 2023 році з порту Усть-Луга, де розташовано кілька точок експорту товарів, в Азію було відправлено 5,2 мільйона тонн нафти, з яких 2,8 мільйона тонн – із термінала "Новатека". У січні з термінала було відвантажено від двох до чотирьох партій нафти/легкого конденсату загальним об'ємом до 250 000 тонн, які прямують до Азії.

Удари по окупантам

У ніч на неділю, 21 січня, в Ленінградській області Російської Федерації відбулася нова атака безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Місцеві жителі почули шум дронів, після чого в районі терміналу морського торгового порту в селищі Усть-Луга, розташованому на березі Фінської затоки Балтійського моря, прогриміли вибухи. Про це йдеться в повідомленнях російських телеграм-каналів.

Трохи пізніше стало відомо, що метою атаки безпілотників в ніч на 21 січня стали авіаремонтний завод в Смоленській області Росії, який займається виробництвом і ремонтом озброєння, авіаційної та військової техніки. Також цієї ночі був атакований завод " Щегловський вал "в Тулі, де виготовляються зенітно-ракетні комплекси" Панцир-С" і "Панцир-С1". За даними джерел, це була планова операція Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У свою чергу, Глава ГУР Кирило Буданов, коментуючи вибухи в Росії, підкреслив, що в найближчому майбутньому не передбачається ніяких кардинальних змін:"все, що ми зробили, ми будемо робити і надалі".

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