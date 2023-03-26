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"До Гааги не доживе, помре раптово": журналіст спрогнозував, як закінчить Путін

26 березня 2023, 22:35
Сотник підкреслив, що в майбутньому Путін буде однією з найбільш огидних фігур XXI століття.
'До Гааги не доживе, помре раптово': журналіст спрогнозував, як закінчить Путін
Журналіст спрогнозував, як закінчить російський диктатор Путін / скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи доживе до суду в Гаазі. Таку думку під час чату на Главреді висловив головний редакторо каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник.

"Не знаю, що він побачить і почує наостанок, але він помре раптово. Не думаю, що він доживе до Гааги. А взагалі, в майбутньому він буде проклятий. Його і зараз багато хто проклинає, але в майбутньому це буде одна з найбільш огидних фігур XXI століття", - зазначив Сотник.

Журналіст також прокоментував, чи усвідомлять колись росіяни, що це була за людина, і що він зробив з країною, якою керував, а також з іншими державами довкола РФ.

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"Ні, вони не усвідомлюють, бо він – це вони. Він – це найкраще, що сталося з ними. Він – найкраща гн**a в цьому гадюшнику, найбільш стрибуча, найжирніша, найулюбленіша, намолена і нализана. Путін є втіленням всього того, чим є вони, і до чого їм не дотягнутися", - сказав він.

Окрім того, Сотник прокоментував нелюдські злочини російських загарбників на території України.

"А це люди? Я не знаю, задаюся питанням. Всі ті, які творили все це в Бучі, це були люди? У Бородянці – люди? Вони виглядають, як люди, говорять щось членороздільне, ходять на двох ногах, їдять. Але чи люди вони? Чи радше якесь відгалуження, тупикова гілка людства?", - підкреслив публіцист.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник заявив, що у Росії розвиток сценарію з громадянською війною просто неможливий. Він переконаний, що росіяни - народ, який все життя буде терпіти.

"Народу там немає. Вони - холопи. Навіть раби піднімали повстання, а холопи – ніколи, вони будуть терпіти. Є ж така холоп'яча приказка "а ми міцнішаємо". Їх будуть вбивати, а вони будуть міцнішати. Їх вже вбивають, а вони міцнішають. Там маса якихось покидьків. Від них нічого не залежить, вони ні на що не впливають. А смерть прийде, помирати будуть", - сказав Сотник.

Також Сотник заявляв, що у країні-агресорці РФ залишаються сотні адекватних людей, розкиданих по всій країні. "Хтось із них татарин, хтось - башкир, хтось - якут, хтось - удмурт, хтось - ще хтось там", - підкреслив він

Разом з тим журналіст вважає, що росіян, як національності, немає – це вигадана національність.

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