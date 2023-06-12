Помер експрем'єр Італії та друг Путіна Сільвіо Берлусконі - Corriere della Sera

Сільвіо Берлусконі помер сьогодні в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Колишньому прем'єру, лідеру Forza Italia і засновнику Mediaset виповнилося 86 років.

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Сільвіо Берлусконі помер 12 червня 2023 року / Фото: УНІАН

Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя в понеділок, 12 червня 2023 року. Про це повідомляє італійська газета Corriere della Sera.

За даними видання, Сільвіо Берлусконі помер сьогодні в лікарні Сан-Раффаеле в Мілані. Колишньому прем'єру, лідеру Forza Italia та засновнику Mediaset виповнилося 86 років.

"Берлусконі повернувся в Сан-Раффаеле минулої п'ятниці після тривалої госпіталізації — 45 днів — яка закінчилася кілька тижнів тому через пневмонію та форми лейкемії", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про хворобу Берлусконі

У квітні 2023 у колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували лейкоз.

Політик потрапив до лікарні через пневмонію, а пізніше став відомий страшний діагноз.

Лідер партії Forza Italia проходив інтенсивну терапію, щоб відновити правильну оксигенацію крові. Також стало відомо, що пневмонія з'явилася під час індукційної хіміотерапії гострого лейкозу.

Повідомлялося, що Берлусконі перебував у реанімації, його стан важкий, але стабільний.

Довідка. Сільвіо Берлусконі тричі був прем'єр-міністром Італії з 1994 по 2011 рік. Упродовж багатьох років називав президента Росії Володимира Путіна своїм хорошим другом.

Що Берлусконі говорив про війну в Україні

Сільвіо Берлусконі виступав з критикою і звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського. Зокрема, він звинувачував українського лідера в повномасштабній війні, яку розв'язала країна-агресор Росія.

Колишній прем'єр-міністр Італії заявляв, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

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Політик також говорив, що він готовий разом з ексканцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

У лютому 2023 року Берлусконі раптово дав задню та висловився на підтримку української сторони. У своєму Instagrаm італійський політик заявив про те, що він нібито підтримує український народ

"Подивимося фактам в очі. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії та Європі без вагань за підтримку України фінансами та поставками зброї. Я завжди був і є на боці українського народу іта миру", — написав він.

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