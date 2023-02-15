Друг Путіна Берлусконі дав задню: раптово заговорив про підтримку України

Старий італійський політик заявив про те, що він нібито підтримує український народ.

Сільвіо Берлусконі / Фото governo.it

Скандальний експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі зробив нову заяву щодо війни в Україні. Цього разу він несподівано висловився на підтримку української сторони.

У своєму Instagrаm старий італійський політик заявив про те, що він нібито підтримує український народ

"Подивимося фактам в очі. Ми завжди підтримували український народ, ми завжди голосували в Італії та Європі без вагань за підтримку України фінансами та поставками зброї. Я завжди був і є на боці українського народу і світу", — написав він.

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За словами екс-прем'єра Італії, необхідно шукати дипломатичні шляхи для припинення війни. При цьому варварське вторгнення Росії він назвав "небезпечним для всієї Європи".

"Я просто запропонував великий "план Маршала" Заходу щодо відновлення України як можливий дипломатичний спосіб припинення цього конфлікту, який, хочу повторити, дуже небезпечний для всіх нас", — додав Берлусконі.

Раніше Берлусконі виступив з критикою і звинуваченнями на адресу президента Володимира Зеленського. У Міністерстві закордонних справ України різко відповіли італійському політику.

Нагадаємо, колишній прем'єрміністр Італії, лідер партії "Вперед, Італія" (Forza Italia) Сільвіо Берлусконі вважає, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Путіна, щоб припинити війну.

Політик заявляв, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркель стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, Берлусконі сказав, що санкції нібито ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

Наприкінці грудня колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зараз не йдеться про її участь у можливих переговорах про завершення війни в Україні. При цьому експолітик впевнена в тому, що війна обов'язково закінчиться за столом переговорів.

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