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Вкрали 35 кг їжі "в дорогу": росіян з ганьбою виселили з готелю Туреччини

Альона Вороніна
2 серпня 2023, 19:36 оновлено 2 серпня, 19:37
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Працівники готелю зняли на відео, скільки смаколиків відпочивальники з РФ нагребли до себе у номер, щоб забрати додому.
Россияне в Турции
Росіяни намагалися винести з готелю Туреччини 35 кг їжі/ колаж: Главред, фото: скрін

Громадяни країни-агресорки Росії намагалися винести з собою з готелю 35 кг їжі після відпочинку в турецькій Анталії.

Очевидно, різні смаколики росіяни тягали до себе у номер після кожного прийому їжі у ресторані готелю. Відповідне відео оприлюднив білоруський опозиційний медіа-ресурс NEXTA у соцмережах.

На відео видно, як працівники готелю перед виселенням відпочивальників перевіряють їхній номер і знаходять у холодильнику та на полицях дуже багато їжі.

відео дня

"Я такого в житті не бачила. Вони обікрали весь готель. Тут рушник, тут сухофрукти, тут інжир. Я шокована… Я така зла, у мене просто руки тремтять. Вони не поважають нікого", – коментують робітниці готелю.

Росіянка, голос якої можна почути за кадром, намагається виправдатися, мовляв, це просто "їжа в дорогу, щоб їсти її у потязі". Але вона не пояснила, як збиралася зі своєю сім’єю з’їсти 35 кг їжі під час дороги додому.

Россияне в Турции
Росіяни намагалися винести з готелю Туреччини 35 кг їжі/ скрін

Дивіться відео, як росіян виселяли з готелю Туреччини:

Користувачі мережі дуже швидко відреагували на цю ситуацію і висміяли росіян у коментарях. Дехто натякав, що росіяни те ж саме роблять в Україні, натякаючи на мародерство російських окупантів, дехто дивувався, як це можливо – набрати з собою стільки їжі.

Загалом користувачі залишали наступні коментарі:

  • "Типові російські прислів'я на практиці: "можна брати все, що погано лежить";
  • "Росія – це не європейська цивілізація";
  • "Перевіряйте кожного росіянина, куди б він не виїжджав!" ;
  • "Це більше їжі та туалетних засобів, ніж коли-небудь було в путінській армії";
  • "Мабуть, ця культура крадіжки у них в крові";
  • "У готелі повинні перевірити пральну машину, про всяк випадок... ";
  • "Росіяни такі клоуни... Жалюгідно";
  • "Вони вкрали унітаз? ";
  • "Не здивований";
  • "Не дарма кажуть, що злидар – стан душі, а не гаманця".

Раніше повідомлялося, що росіянин накинувся на українок в Туреччині. Росіянин спочатку порозкидав речі українок, які відпочивають з дітьми, а потім почав ображати їх з використанням нецензурної лексики, і заявив, що він воював в Україні і вбивав українців.

Пізніше стало відомо, що українці погрожують після скандалу в Туреччині. Українка Альона вже декілька днів поспіль отримує погрози від росіянина, який влаштував скандал прямо на курорті в Туреччині. Він погрожує жінці вбивством.

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