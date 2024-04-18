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Україна різко відповіла грузинському премʼєру на його маячню про "українізацію"

Яна Ставська
18 квітня 2024, 17:51
Україна завжди рішуче підтримувала і продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії, ідеться у повідомленні МЗС.
Україна різко відповіла грузинському премʼєру на його маячню про
У МЗС відповіли на маразматичну заяву Кобахідзе / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео

Україна відповіла на слова грузинського премʼєра Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований скандальний законопроєкт про "іноагентів".

У коментарі міністерства вказується, що МЗС "стурбоване загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії у зв’язку із розглядом у Парламенті Грузії законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Україна закликала усі зацікавлені сторони поважати право громадян Грузії на мирний протест і шукати вирішення ситуації шляхом конструктивного діалогу.

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Окремо українські дипломати зауважили нещодавню заяву проросійського Кобахідзе, який виправдовував проєкт нібито боротьбою з "українізацією" країни.

"Викликають обурення коментарі премʼєр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе щодо загрози "українізації", проти якої нібито спрямований зазначений законопроєкт. <...> Русифікація, а не міфічна "українізація", є реальною загрозою для Грузії", - підкреслюють у МЗС.

У чому суть закону про іноагентів у Грузії

Проєкт "Про прозорість іноземного впливу" Грузії часто порівнюють із російським законом "про іноагентів". Відповідно до грузинського законопроєкту, організаціями, які проводять інтереси іноземної сили, є: непідприємницькі (некомерційні) юридичні особи; мовники; власники ЗМІ, джерелом понад 20% від загального доходу якого протягом календарного року є "іноземна сила".

Одним із спірних положень законопроєкту є стаття, згідно з якою Мін'юст Грузії може провести моніторинг для "виявлення організації, яка проводить інтереси іноземної сили або для перевірки виконання будь-якої вимоги" закону. Підставою для моніторингу може стати письмова заява, яка є доносом.

Усі міжнародні партнери Грузії закликають Тбілісі відмовитись від затвердження законопроєкту, повторно внесеного на розгляд до парламенту. Торік документ відкликали після двох днів масових протестів та зіткнень демонстрантів із силовиками.

15 квітня скандальний закон почав розглядати парламент: під час обговорення побилися депутати. Опозиція побоюється, що ухвалення закону зашкодить євроінтеграції Грузії.

Протести в Грузії - останні новини

Перед парламентом Грузії знову спалахнули протести проти закону про "іноагентів", який повністю дублює однойменний російський закон. Увечері, 16 квітня, у Тбілісі почалися сутички із силовиками.

Грузія була серед країн, які відмовилися запровадити проти Росії санкції у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Гарібашвілі виправдовувався - мовляв, це погано позначиться на економіці країни.

За численними свідченнями ЗМІ, Тбілісі може допомагати режиму Кремля обходити обмеження, в тому числі на імпорт товарів подвійного призначення. Хоча грузинська влада це гаряче заперечує.

У вересні 2023 року прем'єр Грузії знову зробив гучну заяву - мовляв, українське ГУР причетне до підготовки перевороту. У МЗС України цю маячню, звісно ж, спростували.

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