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"України вже не буде": у ФРН зробили гучну заяву щодо підтримки Києва

Олексій Тесля
21 вересня 2024, 19:17
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Німеччині слід продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, наголосив Борис Пісторіус.
Україна, Німеччина
У Німеччині висловилися щодо підтримки України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Pixabay

Допомога Україні у протистоянні агресії Росії обходиться для Німеччини дорого, але поразка українців через припинення цієї підтримки коштуватиме набагато дорожче, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

"Ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через те, що ми або Захід загалом перестанемо підтримувати її, то завтра України вже не буде. І так, підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. Не тільки з точки зору військової загрози з боку Путіна, а й через потік біженців з України, який це спровокує", - наголосив він під час дискусії, організованої німецькою газетою Die Zeit, передає Укрінформ.

Очільник німецького оборонного відомства закликав усіх, хто легковажно закликає до припинення підтримки України, бо "це не наша війна", завжди зважати на наслідки. Зокрема, він розкритикував відповідні заклики з боку німецьких популістських політичних сил BSW та AfD. "Ті самі люди, які агітують проти біженців, є тими, хто провокує наступну хвилю біженців, не підтримуючи Україну. І це лише один аспект", - зазначив він.

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Він також вказав на те, що своєю війною проти України Путін "розтоптує заснований на правилах міжнародний порядок". І якщо дозволити йому досягти своїх цілей, то кремлівський диктатор вирішить, що Захід є слабким і він може робити, що хоче.

"І тоді може настати черга Молдови або Грузії. Або в якийсь момент, якщо він (Путін. - Ред.) наважиться, зона НАТО у вигляді країн Балтії. Який сигнал це посилає іншим автократіям у світі, які, по суті, тільки й чекають, щоб їм показали, що Захід не готовий відстоювати міжнародний порядок? І саме тому так важливо, щоб ми це робили (підтримували Україну. - Ред.), і так довго, як це буде необхідно. І принаймні доти, доки Україна зможе сказати, що тепер ми можемо посадити Путіна за стіл переговорів", - заявив Пісторіус.

За його словами, потрібно все робити, щоб повернути мир у Європі, але "поки що немає жодних ознак того, що мирне і безпечне співіснування з Росією повернеться найближчим часом". Міністр вказав на те, що поки що Путін "не дав зрозуміти, що готовий це зробити (піти на мирне врегулювання. - Ред.), принаймні на умовах, хоча б віддалено прийнятних для України".

"Я вважаю, що нам слід продовжувати надавати українцям усю можливу підтримку, щоб вони змогли опинитися в ситуації, з якої вони зможуть досягти цієї мети. І водночас я вважаю, що ми повинні бути ще більш жорсткими в наших санкціях проти Росії. Все ще існує занадто багато лазівок", - додав глава оборонного відомства ФРН.

Хто такий Борис Пісторіус?

Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

Раніше Володимир Зеленський відреагував на інформацію про "мирний план Шольца". Володимир Зеленський зазначив, що йому невідомо про наявність будь-якого мирного плану закінчення війни в Україні з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

Як повідомлялося раніше, Зеленський зробив заяву щодо Китаю після поїздки Кулеби. Президент розповів подробиці переговорів з Китаєм щодо миру в Україні.

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новини Німеччини війна Росії та України Борис Пісторіус
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