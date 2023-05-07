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Україна побоюється, що контрнаступ може не виправдати очікувань партнерів – The Washington Post

Альона Вороніна
7 травня 2023, 09:01 оновлено 7 травня, 10:11
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Українські високопосадовці тримають у таємниці підготовку до контрнаступу, але побоюються, який результат Захід вважатиме успішним і чи не зменшить допомогу.
Владимир Зеленский, украинские военные, Алексей Резников
Україна побоюється не виправдати очікування партнерів майбутнім контрнаступом/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 35 ОБрМП ім. Михайла Остроградського, УНІАН

Вищі посадові особи України намагаються знизити рівень очікувань партнерів від запланованого контрнаступу. Вони побоюються, що його результат може не виправдати сподівань союзників, і як наслідок це може обернутися скороченням військової допомоги.

Про це пише видання The Washington Post, яке поспілкувалося з президентом України Володимиром Зеленським та українським міністром оборони Олексієм Резніковим. Зокрема, минулого тижня Резніков заявив в інтерв'ю WP, що "очікування від нашого контрнаступу переоцінені у світі". Міністр оборони України зазначив, що "більшість людей чекають на щось величезне", а це, на його думку, може призвести до "емоційного розчарування".

Видання зазначає, що Україна тримає у таємниці підготовку до контрнаступальної операції. Проте українські чиновники опинилися перед складним питанням: який результат наступу буде достатнім, щоб країни-партнери вважали його успішним.

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"Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає неприйнятним", – пише WP.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню зазначив, що, на його думку, більша кількість перемог на полі бою спонукає більше людей вірити в Україну і, як наслідок, може забезпечити більшу допомогу.

У виданні також зазначають, що частково завищені очікування можуть бути зумовлені попередніми перемогами нашої держави на полі бою – спочатку захисники України відбили спроби країни-агресорки Росії захопити Київ, а потім провели успішні операції на Харківщині та Херсонщині, суттєво відсунувши російських окупантів.

Резніков зазначав, що західні партнери наголосили, що їм зараз потрібен "наступний приклад успіху", щоб показати його людям у своїх країнах.

"Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?" – сказав міністр.

При цьому український президент Володимир Зеленський наголосив, що він вважатиме успіхом деокупацію будь-яких українських територій.

"Я не можу вам сказати, які міста, які кордони для нас є значним успіхом, а які – середнім... тільки тому, що не хочу готувати Росію до того, як, в яких напрямках, де і коли ми будемо (наступати – ред.)", – сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у Нідерландах 4 травня заявив, що Україна вірить в успіх свого майбутнього контрнаступу, до якого йде підготовка. Глава держави додав, що неправильно говорити про "успіх", втрачаючи людей, адже сьогодні всі втрати для України дуже болючі.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Вашингтон доклав усіх зусиль для того, щоб забезпечити Україну засобами для проведення контрнаступу. За його словами, ЗСУ отримали майже все, про що просили, зокрема бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси. Також були організовані навчання для українських бригад на території інших країн.

Нагадаємо, у мережі активно обговорюється інформація про очікуваний контрнаступ ЗСУ. У відповідь ворог поширив інформацію про висадку військ і активізацію різних ділянок фронту, заявивши, що український наступ почався. У Силах оборони наголосили, що поки триває підготовка до контрнаступу ЗСУ, варто бути обережними. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попросила зберігати інформаційну тишу і не реагувати на подібні вкиди.

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