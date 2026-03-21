Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході — ЗМІ

Віталій Кірсанов
21 березня 2026, 18:47
На державному рівні залишається заблокованою можливість прямих поставок українських безпілотників за кордон.
Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході

Коротко:

  • Кілька операцій за участю українців завершилися успішно
  • Виробники дронів-перехоплювачів отримують пропозиції з Близького Сходу

Україна направила своїх фахівців до країн Близького Сходу для допомоги у протидії іранським безпілотникам, і вже є перші успішні результати. Про це повідомляє BBC.

За інформацією видання, українські фахівці взяли участь у перехопленні дронів в одній з країн Перської затоки. Повідомляється, що кілька таких операцій завершилися успішно.

відео дня

Водночас на державному рівні залишається заблокованою можливість прямих поставок українських безпілотників за кордон.

Виробники дронів-перехоплювачів зазначають, що отримують десятки комерційних пропозицій від країн Близького Сходу та Перської затоки, а також від посередників. Однак частина компаній була змушена відмовитися від переговорів після отримання листа від СБУ на початку березня. У ньому йшлося про заборону експорту озброєння в цей регіон і можливу кримінальну відповідальність за порушення.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

На думку представників галузі, рішення цього питання має ухвалюватися на рівні вищого керівництва країни. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що віддав би перевагу не просто продажу озброєння, а формату взаємовигідного обміну. Зокрема, мова може йти про передачу українських дронів в обмін на дефіцитні ракети для систем ППО Patriot.

При цьому деякі виробники вже розпочали процедуру отримання офіційних дозволів на експорт своєї продукції.

Інфографіка: Главред

Ситуація на Близькому Сході — що відомо

Як повідомляв Главред, Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.

Зеленський розповідав, що зараз 201 українець перебуває на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, а ще 34 готові до відправлення.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький заявляв, що Україна має винятковий бойовий досвід перехоплення іранських "Шахедів" і готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі в місії на Близькому Сході не буде.

Про джерело: BBC

Британська телерадіомовна корпорація (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів це найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює понад 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі й в Україні), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

безпілотник Іран Володимир Зеленський беспилотники дрони Близький Схід новини Ірану атака дронів Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти