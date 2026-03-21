Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході — ЗМІ

Українські фахівці почали збивати іранські дрони на Близькому Сході

Україна направила своїх фахівців до країн Близького Сходу для допомоги у протидії іранським безпілотникам, і вже є перші успішні результати. Про це повідомляє BBC.

За інформацією видання, українські фахівці взяли участь у перехопленні дронів в одній з країн Перської затоки. Повідомляється, що кілька таких операцій завершилися успішно.

Водночас на державному рівні залишається заблокованою можливість прямих поставок українських безпілотників за кордон.

Виробники дронів-перехоплювачів зазначають, що отримують десятки комерційних пропозицій від країн Близького Сходу та Перської затоки, а також від посередників. Однак частина компаній була змушена відмовитися від переговорів після отримання листа від СБУ на початку березня. У ньому йшлося про заборону експорту озброєння в цей регіон і можливу кримінальну відповідальність за порушення.

На думку представників галузі, рішення цього питання має ухвалюватися на рівні вищого керівництва країни. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що віддав би перевагу не просто продажу озброєння, а формату взаємовигідного обміну. Зокрема, мова може йти про передачу українських дронів в обмін на дефіцитні ракети для систем ППО Patriot.

При цьому деякі виробники вже розпочали процедуру отримання офіційних дозволів на експорт своєї продукції.

Ситуація на Близькому Сході — що відомо

Як повідомляв Главред, Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.

Зеленський розповідав, що зараз 201 українець перебуває на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, а ще 34 готові до відправлення.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибицький заявляв, що Україна має винятковий бойовий досвід перехоплення іранських "Шахедів" і готова ділитися ним із партнерами. Але відправляти свої війська для участі в місії на Близькому Сході не буде.

Про джерело: BBC Британська телерадіомовна корпорація (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів це найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює понад 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі й в Україні), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

