Українцям за кордоном знадобиться важливий документ: як його отримати

Ви дізнаєтеся:
- Як оформити довіреність за кордоном
- Як це зробити найпростіше
Українці, які перебувають за кордоном, дедалі частіше стикаються з необхідністю вирішувати юридичні питання в Україні — від оформлення майна до підписання документів. У таких випадках без одного важливого документа не обійтися — довіреності.
Довіреність — це офіційний документ, який дозволяє іншій людині діяти від вашого імені.
З її допомогою можна:
- представляти інтереси в державних органах
- підписувати документи
- оформляти угоди
- вирішувати питання з нерухомістю, транспортом або бізнесом
Важливо: у більшості випадків такі дії вимагають нотаріального посвідчення.
Як отримати довіреність за кордоном
Українці можуть оформити довіреність двома способами, повідомили в Міністерстві юстиції.
Через консульство України
Це найпростіший і найзручніший варіант. Така довіреність:
- відразу діє в Україні
- не потребує перекладу
- не потребує апостилю або легалізації
Після оформлення документ можна використовувати відразу. Крім того, консул самостійно вносить дані до державних реєстрів.
У іноземного нотаріуса
Цей спосіб складніший і вимагає додаткових дій.
Особливості:
- документ складається відповідно до законів іншої країни
- оформляється іноземною мовою
- вимагає перекладу
У більшості випадків також знадобиться апостиль або легалізація.
Однак є винятки: документи з Польщі та Чехії визнаються в Україні без додаткового засвідчення, а в країнах ЄС, США та Канаді зазвичай достатньо апостилю.
Які документи потрібні
Перед оформленням довіреності важливо підготувати:
- паспорт (внутрішній або закордонний)
- ідентифікаційний код
- копію паспорта довіреної особи
- додаткові документи (наприклад, на нерухомість)
Також необхідно заздалегідь скласти текст довіреності, де зазначаються:
- дата та місце оформлення
- дані сторін
- перелік повноважень
- термін дії
Важливо пам'ятати: якщо довіреність стосується дарування, обов'язково потрібно вказати конкретного одержувача — інакше документ буде недійсним.
Додаткові витрати
При оформленні доведеться сплатити:
- консульський збір (у консульстві)
- послуги нотаріуса (за кордоном)
- переклад та засвідчення (за необхідності)
Якщо документ оформлено не в консульстві, його потрібно додатково апостилювати або легалізувати та перекласти українською мовою. Крім того, важливо нотаріально засвідчити переклад.
Про джерело: Міністерство юстиції України
Про джерело: Міністерство юстиції України
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред