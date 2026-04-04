Українцям за кордоном знадобиться важливий документ: як його отримати

Сергій Кущ
4 квітня 2026, 00:51
Існує два способи отримання — простий і складний.
Українцям за кордоном знадобиться важливий документ
Українцям за кордоном знадобиться важливий документ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Як оформити довіреність за кордоном
  • Як це зробити найпростіше

Українці, які перебувають за кордоном, дедалі частіше стикаються з необхідністю вирішувати юридичні питання в Україні — від оформлення майна до підписання документів. У таких випадках без одного важливого документа не обійтися — довіреності.

Довіреність — це офіційний документ, який дозволяє іншій людині діяти від вашого імені.

З її допомогою можна:

  • представляти інтереси в державних органах
  • підписувати документи
  • оформляти угоди
  • вирішувати питання з нерухомістю, транспортом або бізнесом

Важливо: у більшості випадків такі дії вимагають нотаріального посвідчення.

Як отримати довіреність за кордоном

Українці можуть оформити довіреність двома способами, повідомили в Міністерстві юстиції.

Через консульство України

Це найпростіший і найзручніший варіант. Така довіреність:

  1. відразу діє в Україні
  2. не потребує перекладу
  3. не потребує апостилю або легалізації

Після оформлення документ можна використовувати відразу. Крім того, консул самостійно вносить дані до державних реєстрів.

У іноземного нотаріуса

Цей спосіб складніший і вимагає додаткових дій.

Особливості:

  • документ складається відповідно до законів іншої країни
  • оформляється іноземною мовою
  • вимагає перекладу

У більшості випадків також знадобиться апостиль або легалізація.

Однак є винятки: документи з Польщі та Чехії визнаються в Україні без додаткового засвідчення, а в країнах ЄС, США та Канаді зазвичай достатньо апостилю.

Які документи потрібні

Перед оформленням довіреності важливо підготувати:

  1. паспорт (внутрішній або закордонний)
  2. ідентифікаційний код
  3. копію паспорта довіреної особи
  4. додаткові документи (наприклад, на нерухомість)

Також необхідно заздалегідь скласти текст довіреності, де зазначаються:

  • дата та місце оформлення
  • дані сторін
  • перелік повноважень
  • термін дії

Важливо пам'ятати: якщо довіреність стосується дарування, обов'язково потрібно вказати конкретного одержувача — інакше документ буде недійсним.

Додаткові витрати

При оформленні доведеться сплатити:

  • консульський збір (у консульстві)
  • послуги нотаріуса (за кордоном)
  • переклад та засвідчення (за необхідності)

Якщо документ оформлено не в консульстві, його потрібно додатково апостилювати або легалізувати та перекласти українською мовою. Крім того, важливо нотаріально засвідчити переклад.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Міністерство юстиції України

Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мінюст
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:57Фронт
РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27Війна
Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:27Світ
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

Останні новини

04:55

Жахливе попередження: астронавти перетнули "точку неповернення" на шляху до Місяця

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на зображенні крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин хлопчик: син Брітні Спірс взяв її прізвище

03:15

Красиві, але агресивні: перелік квітів, які не вміють "дружити" з сусідами

02:58

Стала власною тінню: Анджеліна Джолі злякала зовнішнім виглядом

Імпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в СШАІмпічмент Трампа, війна в Україні і ризики для Путіна: Фесенко – про масштабні протести в США
02:14

Зірка "Беверлі-Гіллз, 90210" разом із дітьми потрапила в ДТПВідео

01:22

Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

05 квітня, неділя
23:57

РФ заявила про захоплення Луганщини: CNN розкрила, що відбувається насправді

23:26

"У це важко повірити": раптово помер соліст Національної опери України

Реклама
23:05

На Київ чекає погодний сюрприз: температура різко зміниться

23:05

Важливо не прогавити момент: коли обробляти кісточкові дерева від моніліозаВідео

22:08

Луческу ввели у штучну кому: який стан екс-тренера Динамо та Шахтаря

21:28

Карма для зрадника: на фронті знищено ексголову управління СБУ, який втік до РФ

20:24

США можуть втратити місце головного посередника щодо України: несподіваний прогноз

19:35

"Попала на гачок": Нікітюк зробила заяву про сина

19:27

РФ накопичила дрони та ракети: українців попередили про новий масований удар

19:27

Скандал у Сербії: вибухівка, слід Росії та гучні звинувачення проти Орбана

19:10

Росія рухається до моделі "чебурнета": Денисенко розкрив задум ПутінаПогляд

18:59

"Це занадто швидко": поет-воїн Вишебаба вдруге одружується

18:37

Угода "вже завтра", або…: Трамп висунув новий ультиматум Ірану

Реклама
18:27

Секрет зберігання рису та гречки: що покласти всередину, щоб не було комахВідео

18:10

Зеленський прибув до Сирії та зустрівся з президентом: про що домовилися

17:27

Дніпро накриє похолодання: до яких позначок опуститься температура цього тижня

17:24

Фінансовий гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

17:23

Потужні удари ЗСУ: у вогні НПЗ, авіація та стратегічні склади РФ

17:22

Які квіти нести на могилу: помилка при виборі може мати значення

17:10

Влупить дощове похолодання: якою буде погода на Великдень

16:47

Чого не можна робити у свято 6 квітня: важливі прикмети

16:45

Любовний гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня

16:33

Забудьте про гіркі огірки: експерт назвав просте правило для солодкого врожаюВідео

16:29

Як назавжди позбутися голубів на балконі: дієва стратегія замість щотижневого прибирання

16:17

Звільнено 12 населених пунктів і сотні кілометрів: Сирський назвав напрямок

15:21

Мороз, мокрий сніг і грози: Україну накриє різке похолодання

15:06

"Росія бреше та грається з Трампом": Зеленський відповів на зухвалі вимоги Кремля

15:01

Що приховує українська земля - найважливіші знахідки археологів

14:45

Кому 6 квітня слід молитися за зміцнення здоров’я: яке церковне свято

14:22

Вивела на сцену "джокера": Jerry Heil здивувала гостей на сольникуВідео

13:57

Підживлення полуниці навесні: помилка, що зменшує врожай

13:47

"Образ був злізаний": зірка 90-х розповів про давню образу на Олега Винника

13:11

Гороскоп Таро на тиждень з 6 по 12 квітня: Левам — конфлікт, Дівам — проблеми

Реклама
12:49

Партнери просять Україну не завдавати ударів по російських НПЗ – Буданов

12:45

Ціни знову злетіли: на яких заправках найдешевше пальне

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 6 квітня: Зміям — покупки, Козлам — знайомства

11:56

Прибирати на чужій могилі - гріх чи добра справа: що каже церква

11:32

Гороскоп на тиждень з 6 по 12 квітня: Стрільцям — підтримка, Рибам — можливості

11:24

Вербна неділя: що можна і не можна робити у свято

10:53

Підготовка насіння перед посівом: що потрібно знати

10:37

"Я боюся": Зеленський попередив про ризик зниження підтримки України через Іран

10:35

Багато постраждалих дітей та дорослих: РФ атакувала СумщинуФото

09:30

США врятували другого пілота з літака, збитого в Ірані: Трамп зробив заяву

