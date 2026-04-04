Українцям за кордоном знадобиться важливий документ: як його отримати

Існує два способи отримання — простий і складний.

Ви дізнаєтеся:

Як оформити довіреність за кордоном

Як це зробити найпростіше

Українці, які перебувають за кордоном, дедалі частіше стикаються з необхідністю вирішувати юридичні питання в Україні — від оформлення майна до підписання документів. У таких випадках без одного важливого документа не обійтися — довіреності.

Довіреність — це офіційний документ, який дозволяє іншій людині діяти від вашого імені.

З її допомогою можна:

представляти інтереси в державних органах

підписувати документи

оформляти угоди

вирішувати питання з нерухомістю, транспортом або бізнесом

Важливо: у більшості випадків такі дії вимагають нотаріального посвідчення.

Як отримати довіреність за кордоном

Українці можуть оформити довіреність двома способами, повідомили в Міністерстві юстиції.

Через консульство України

Це найпростіший і найзручніший варіант. Така довіреність:

відразу діє в Україні не потребує перекладу не потребує апостилю або легалізації

Після оформлення документ можна використовувати відразу. Крім того, консул самостійно вносить дані до державних реєстрів.

У іноземного нотаріуса

Цей спосіб складніший і вимагає додаткових дій.

Особливості:

документ складається відповідно до законів іншої країни

оформляється іноземною мовою

вимагає перекладу

У більшості випадків також знадобиться апостиль або легалізація.

Однак є винятки: документи з Польщі та Чехії визнаються в Україні без додаткового засвідчення, а в країнах ЄС, США та Канаді зазвичай достатньо апостилю.

Які документи потрібні

Перед оформленням довіреності важливо підготувати:

паспорт (внутрішній або закордонний) ідентифікаційний код копію паспорта довіреної особи додаткові документи (наприклад, на нерухомість)

Також необхідно заздалегідь скласти текст довіреності, де зазначаються:

дата та місце оформлення

дані сторін

перелік повноважень

термін дії

Важливо пам'ятати: якщо довіреність стосується дарування, обов'язково потрібно вказати конкретного одержувача — інакше документ буде недійсним.

Додаткові витрати

При оформленні доведеться сплатити:

консульський збір (у консульстві)

послуги нотаріуса (за кордоном)

переклад та засвідчення (за необхідності)

Якщо документ оформлено не в консульстві, його потрібно додатково апостилювати або легалізувати та перекласти українською мовою. Крім того, важливо нотаріально засвідчити переклад.

Про джерело: Міністерство юстиції України Міністерство юстиції України — центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України. Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної правової політики, пише Вікіпедія.

