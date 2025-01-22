"Україна здатна виграти війну": ЄС готує новий удар по Росії - Каллас

Для перемоги над агресором Європейський Союз зобов'язаний допомогти Україні і вже готуються певні рішення.

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ЄС хоче запобігти нападу РФ на когось із країн-членів / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Що сказала Каллас:

Євросоюз виділив Україні 134 мільярди євро допомоги

ЄС працює над новими санкціями проти Росії

Країни Європейського Союзу мають показати Путіну, що він програє

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, що за підтримки союзників Україна зможе перемогти у війні проти країни-агресорки Росії. Про це пише Reuters.

За її словами, станом на сьогодні Україні вже виділили допомогу у розмірі 134 мільярди євро, з яких 50 мільярдів - на озброєння. Також країни Європейського Союзу підготують сумарно до кінця січня 75 тисяч українських військових.

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"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", - наголосила вона.

Каллас також розповіла, що в ЄС готують наступні рішення щодо допомоги Україні та протидії РФ. Зокрема мова йде про новий санкційний удар - 16-й пакет санкцій.

Крім цього в Євросоюзі хочуть розглянути більше використання заморожених активів Росії для виділення допомоги Україні. Таким чином країни-члени хочуть продемонструвати кремлівському диктатору Володимиру Путіну єдину мову, яку він розуміє - мову сили.

Наразі ЄС сильніший за Росію, в першу чергу, в економічному плані. Але загрози для членів союзу не зникли і тому Путіна потрібно зупинити не лише в Україні, але й перед бажанням напасти на інші європейські держави.

"Час не на боці Росії. Але він також не факт чи на нашому боці. Тому що ми ще не робимо достатньо. Ні в кого з нас не повинно бути сумнівів, що ми повинні витрачати більше, щоб запобігти війні. Ми також повинні підготуватися до війни", - підсумувала Каллас.

Допомога ЄС Україні - останні новини

Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо, що Україна отримає нову макрофінансову допомогу Євросоюзу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Перший транш допомоги очікується в січні 2025 року.

Згодом, як писав Главред, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.

Раніше також повідомлялося, що до кінця січня Європейський Союз планує продовжити дію санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України. Цього разу Угорщина, яка раніше блокувала такі рішення, відмовилася від своєї позиції.

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Хто така Кая Каллас? Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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