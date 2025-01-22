"Україна здатна виграти війну": ЄС готує новий удар по Росії - Каллас

Що сказала Каллас:
- Євросоюз виділив Україні 134 мільярди євро допомоги
- ЄС працює над новими санкціями проти Росії
- Країни Європейського Союзу мають показати Путіну, що він програє
Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила на щорічній конференції оборонного агентства ЄС, що за підтримки союзників Україна зможе перемогти у війні проти країни-агресорки Росії. Про це пише Reuters.
За її словами, станом на сьогодні Україні вже виділили допомогу у розмірі 134 мільярди євро, з яких 50 мільярдів - на озброєння. Також країни Європейського Союзу підготують сумарно до кінця січня 75 тисяч українських військових.
"Немає абсолютно жодних сумнівів, що ми можемо зробити більше, щоб допомогти Україні. З нашою допомогою вони можуть виграти війну", - наголосила вона.
Каллас також розповіла, що в ЄС готують наступні рішення щодо допомоги Україні та протидії РФ. Зокрема мова йде про новий санкційний удар - 16-й пакет санкцій.
Крім цього в Євросоюзі хочуть розглянути більше використання заморожених активів Росії для виділення допомоги Україні. Таким чином країни-члени хочуть продемонструвати кремлівському диктатору Володимиру Путіну єдину мову, яку він розуміє - мову сили.
Наразі ЄС сильніший за Росію, в першу чергу, в економічному плані. Але загрози для членів союзу не зникли і тому Путіна потрібно зупинити не лише в Україні, але й перед бажанням напасти на інші європейські держави.
"Час не на боці Росії. Але він також не факт чи на нашому боці. Тому що ми ще не робимо достатньо. Ні в кого з нас не повинно бути сумнівів, що ми повинні витрачати більше, щоб запобігти війні. Ми також повинні підготуватися до війни", - підсумувала Каллас.
Допомога ЄС Україні - останні новини
Нагадаємо, наприкінці 2024 року стало відомо, що Україна отримає нову макрофінансову допомогу Євросоюзу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Перший транш допомоги очікується в січні 2025 року.
Згодом, як писав Главред, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що державний бюджет України отримав 3 млрд євро від Європейського Союзу у межах ініціативи "Великої сімки" ERA. Загалом ЄС надасть 18 млрд євро.
Раніше також повідомлялося, що до кінця січня Європейський Союз планує продовжити дію санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України. Цього разу Угорщина, яка раніше блокувала такі рішення, відмовилася від своєї позиції.
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Хто така Кая Каллас?
Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.
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