ЄС передасть Україні 18,1 млрд євро допомоги: Зеленський назвав терміни

Перший транш допомоги очікується вже у наступному місяці.

https://glavred.net/economics/es-peredast-ukraine-18-1-mlrd-evro-pomoshchi-zelenskiy-nazval-sroki-10623671.html Посилання скопійоване

ЄС передасть Україні 18,1 млрд євро допомоги/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Коротко:

Україна отримає від ЄС нову допомогу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7

Перший транш допомоги очікується у січні 2025 року

Україна отримає нову макрофінансову допомогу Євросоюзу на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що перший транш допомоги очікується в січні 2025 року.

відео дня

"Сьогодні під час зустрічі з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорили пріоритети в роботі нового складу Європейської комісії та вступ України до ЄС. Окремо поспілкувалися щодо використання заморожених російських активів на потреби України. Дякую за нову макрофінансову допомогу ЄС на 18,1 млрд євро в межах кредиту G7. Очікуємо на перший транш уже в січні 2025-го", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що спільна позиція України та інших країн Європи важлива, щоб наблизити справедливий мир.

"Цінуємо особисті зусилля Урсули фон дер Ляєн для консолідації єдності в ЄС довкола нашої країни. Спільна позиція України та всіх інших країн Європи важлива для наближення справедливого миру", – зазначив український президент.

Допомога Україні від інших держав – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що США оголосили новий пакет військової допомоги Україні – став відомий список зброї для ЗСУ. Пакет допомоги Україні оцінюють у 500 млн доларів США.

Водночас раніше повідомлялося, що Байден не встигає надати Україні усю виділену військову допомогу – у ЗМІ розкрили деталі. За даними Пентагону, РФ сконцентрувала об’єднані сили з 50 тис. своїх та північнокорейських військових, щоб витіснити ЗСУ.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила пакет військової допомоги Україні на $286 млн – стало відомо, що до нього увійде. Україна закликала союзників підтримати її як на полі бою, так і дипломатично перед потенційними переговорами з Росією.

Читайте також:

Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред