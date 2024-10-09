Україна створить бомбардувальну бригаду для польотів на французьких "Міражах" - Forbes

Перші винищувачі Mirage 2000 мають прибути в Україну на початку 2025 року.

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Україна створить бомбардувальну бригаду для роботи на Mirage 2000 / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/kpszsu

У першому кварталі 2025 року Україна може отримати французькі винищувачі Mirage 2000. Літаки будуть оснащені новими засобами ураження для завадння ударів по наземних цілях, а також системами радіоелектронної боротьби.

Як пише Forbes, українські ЗС озброюватимуть винищувачі Mirage тими самими французькими боєприпасами, які вже встановлені на старих радянських бойових літаках МіГ-29, Су-24 і Су-27, тобто крилатими ракетами SCALP-EG і плануючими бомбами Hammer.

Видання зазначає, що Mirage 2000, озброєні для точних атак наземних цілей на відстані до 155 миль, посилять наявну в Україні базу Повітряних сил, що складається з Су-24 з поворотним крилом українських ЗС.

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За інформацією журналістів, Франція цілком могла б оснастити українські ЗС парою десятків літаків Mirage 2000-5 до 2025 року. Видання зазначає, що вони можуть надійти у використання нової бригади, яка "битиметься пліч-о-пліч із загартованою в боях 7-ю бригадою тактичної авіації. Це посилить "глибокі удари українських ЗС по російських військових кораблях, батареях ППО, штабах і складах постачання на окупованій території півдня і сходу України".

Літак Mirage - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Forbes також нагадує, що після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Україна успадкувала близько 200 літаків Су-24 1970-х років випуску. Зараз у складі 7-ї тактичної авіаційної бригади все ще перебувало близько 12 двомісних двомоторних бомбардувальників.

Під час повномасштабного вторгнення росіяни збили щонайменше 18 старих бомбардувальників, більшість із них - ще на початку війни, до переходу бомбардувальників на використання далекобійних боєприпасів.

Нині Україна проявляє "рішучі зусилля" щодо відновлення Су-24 до льотного стану. Доводиться відкликати пілотів і штурманів із відставки, щоб вони сіли за їхнє кермо.

"Українські ЗС явно планують зберегти Су-24 в експлуатації в найближчому майбутньому. Вони навіть розробляють нову плануючу бомбу місцевого виробництва, щоб дати бомбардувальникам більше варіантів озброєння", - пише видання.

Постачання винищувачів Mirage Україні - останні новини

У вересні міністр оборони Рустем Умеров заявив, що Україна влітку отримала від союзників перші F-16, однак їх недостатньо, щоб отримати перевагу над РФ у повітрі. Тому країна веде переговори з партнерами про постачання західних винищувачів ще двох типів. За його словами, консультації тривають щодо Gripen і Eurofighter.

На початку жовтня міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж передасть Києву винищувачі Mirage 2000 у січні-березні 2025 року. За словами глави французького оборонного відомства, винищувачі Mirage 2000 будуть оснащені новими озброєннями типу повітря-земля.

За даними ЗМІ, Франція модернізує частину винищувачів Mirage 2000-5, щоб передати Україні. Конкретні аспекти модернізації французи не оголошують, але, ймовірно, йдеться про адаптацію літака до бомб Armement air-sol modulaire (AASM), які раніше вже були поставлені Україні.

Винищувачі Mirage 2000 - що про них відомо Mirage 2000 - французький багатоцільовий винищувач, який в 1970-х роках розробила фірма Dassault Aviation. Основний бойовий літак Військово-Повітряних сил Франції в кінці XX - на початку XXI століття. Прийнятий на озброєння армій декількох країн Азії, Європи та Латинської Америки. Ударний Mirage-2000D є носієм крилатих ракет SCALP-EG та іншого керованого авіаційного озброєння.

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