Ворожі ракети будуть миттю знищені: Резніков підтвердив, що Іспанія дасть Україні 4 системи ППО Hawk

Іспанія відправила Україні 4 зенітно-ракетні комплекси Hawk / Вікіпедія

Іспанія відправила Україні чотири пускові установки Hawk для зміцнення протиповітряної оборони нашої держави. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати 4 системи протиповітряної оборони Hawk для України", - написав він .

Глава оборонного відомства уточнив, що це швидка реакція на запит України в рамках домовленостей під час зустрічі "Рамштайн-6".

"На шляху - ще більше систем Hawk. Зараз протиповітряна оборона - пріоритет не лише для України, а й для усієї Європи", - резюмував Резніков.

Що таке система Hawk

MIM-23 Hawk - американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений компанією Raytheon. Систему розробили ще в 1960-х роках, але відтоді неодноразово модернізовували.

Спершу комплекс був призначений для знищення літаків, пізніше його було доопрацьовано для перехоплення ракет. MIM-23 Hawk може знищувати повітряні цілі дальністю до 45-50 км при максимальній висоті перехоплення 18 км. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.

Свого часу Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО. У 1994 році в армії США MIM-23 Hawk замінили на MIM-104 Patriot.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, на тлі масованих російських обстрілів українських міст генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону.

Також повідомлялося, що Збройні сили України отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Крім того, вже зовсім скоро ЗСУ отримають і зенітні ракетні комплекси NASAMS.

Крім того, Україна отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні.

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