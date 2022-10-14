Ворожі ракети будуть миттю знищені: Резніков підтвердив, що Іспанія дасть Україні 4 системи ППО Hawk

Це озброєння передається для зміцнення протиповітряної оборони України, яке має захистити нашу державу від російських ракетних та авіаційних ударів.
Іспанія відправила Україні чотири пускові установки Hawk для зміцнення протиповітряної оборони нашої держави. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.
"Вдячний моїй іспанській колезі Маргариті Роблес за рішення надати 4 системи протиповітряної оборони Hawk для України", - написав він .
Глава оборонного відомства уточнив, що це швидка реакція на запит України в рамках домовленостей під час зустрічі "Рамштайн-6".
"На шляху - ще більше систем Hawk. Зараз протиповітряна оборона - пріоритет не лише для України, а й для усієї Європи", - резюмував Резніков.
Що таке система Hawk
MIM-23 Hawk - американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений компанією Raytheon. Систему розробили ще в 1960-х роках, але відтоді неодноразово модернізовували.
Спершу комплекс був призначений для знищення літаків, пізніше його було доопрацьовано для перехоплення ракет. MIM-23 Hawk може знищувати повітряні цілі дальністю до 45-50 км при максимальній висоті перехоплення 18 км. Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення.
Свого часу Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО. У 1994 році в армії США MIM-23 Hawk замінили на MIM-104 Patriot.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, на тлі масованих російських обстрілів українських міст генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення військової допомоги Україні. За його словами, зараз головним пріоритетом є відправка нашій державі додаткових систем протиповітряної оборони для реалізації права на самооборону.
Також повідомлялося, що Збройні сили України отримали від США ще 4 реактивні артилерійські системи HIMARS. Крім того, вже зовсім скоро ЗСУ отримають і зенітні ракетні комплекси NASAMS.
Крім того, Україна отримала від ФРН першу систему протиповітряної оборони IRIS-T. Передача бойової одиниці відбулася 11 жовтня на українсько-польському кордоні.
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