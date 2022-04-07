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Україна отримає бронеавтомобілі Mastiff і Jackal від Великобританії

7 квітня 2022, 10:05

Бронеавтомобілі допоможуть боротися ЗСУ з окупантами.

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Україна отримає бронеавтомобілі Mastiff і Jackal від Великобританії / military-informant.com

Британське військове командування розробляє плани з відправки бронетехніки в Україну. В першу чергу поставок включені колісні розвідувальні і транспортні бронеавтомобілі Mastiff і Jackal.

Міністерство оборони Великобританії анонсувало відправку Україні колісних бронетранспортерів. Йдеться про два варіанти машин, пише The Times.

Mastiff

Це важкоброньована патрульна машина 6-х повного приводу, що перевозить 8 військовослужбовців плюс 2 члени екіпажу. Вона підходить для дорожнього патрулювання і Колон.

Mastiff має максимальну швидкість 90 км / год, озброєний новітніми збройовими системами, включаючи 7,62-мм кулемет загального призначення, 12,7-мм великокаліберний кулемет або 40-мм автоматичний гранатомет.

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Патрульна машина Mastiff / wikipedia

Jackal

Автомобілі типу Chakal, можуть використовуватися як розвідувальні або далекобійні патрульні.

Крім того, видання з посиланням на джерело повідомляє, що британські війська будуть відправлені в сусідню з Україною країну для проведення навчання.

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Бронеавтомобіль Jackal / military-today.com

Раніше генерал-лейтенанта у відставці і колишнього командувача збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна має потребу в артилерії і ракетах з боєприпасами калібру 122 міліметри і 152 міліметри, зенітно-ракетних комплексах середньої дальності. Також він вважає, що Україні потрібно надати броньовані мобільні засоби.

Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

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