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"Україна відкрита до діалогу про мир": у РФ запустили фейк після зустрічі Зеленського з Байденом

22 грудня 2022, 11:03
Посол РФ у США назвав порожнім звуком висловлювання Білого дому про відсутність наміру йти на конфронтацію з Росією.
Зеленський, Байдан
У РФ запустили фейк після зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом / t.me/V_Zelenskiy_official

У РФ пропагандисти запустили новий фейк після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.

Російські пропагандисти вклали в уста американського лідера слова про нібито готовність України до "діалогу про мир", повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожі медіа повідомили, що на прес-конференції по завершенні переговорів Байден заявив, що Зеленський відкритий до діалогу про мир з Росією, Зеленський на знак підтвердження кивнув, однак ця інформація не відповідає дійсності", - запевняють в РНБО.

Разом з тим посол РФ в США назвав порожнім звуком висловлювання Білого Дому про відсутність наміру йти на конфронтацію з Росією.

"Під оплески і уїдливі посмішки, по суті, оголошено про необхідність продовження "війни за дорученням" проти (РФ, - ред.)... до повної перемоги над нами", - сказав він.

Як зазначили в ЦПД, ці слова є черговою спробою дезінформації РФ.

'Україна відкрита до діалогу про мир': у РФ запустили фейк після зустрічі Зеленського з Байденом

Зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, Володимир Зеленський 21 грудня вирушив у свій перший офіційний візит після масштабного вторгнення військ Росії в нашу країну. Президент у США зустрівся з главою Білого дому Джо Байденом.

Після зустрічі віч-на-віч лідери обох країн провели спільну прес-конференцію.

Байден заявив, що Україна перевершила очікування Росії, здобувши перемогу в битвах за Київ, Харків і Херсон. Байден зазначив, що український гарант шукає справедливого миру. Натомість російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупинити цю несправедливу війну.

У свою чергу, Зеленський заявив, що його візит до США став історичним для відносин України та Америки - за 300 днів повномасштабної війни вони вийшли на новий рівень.

"Ми вийшли на рівень реального союзництва, яке наповнене змістом", - сказав Зеленський.

Поїздку президента України у США забезпечував амрериканський військовий літак. Різні структури США були активно залучені до організації та забезпечення заходів безпеки під час поїздки президента України Володимира Зеленського до Вашингтона. Їх завданням було вивезти Зеленського з України, яку президент залишив вперше з початку російського вторгнення, і повернути його в Україну.

Інші новини:

Володимир Зеленський Джо Байден фейки
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