"Україна має право на військовий сценарій": у Молдові пояснили ситуацію з Придністров'ям

Україна розглядає напад військ Росії з окупованого Придністров'я як реальний, проте другорядний сценарій, вважає молдавський депутат Оазу Нантою.

Україна не буде розпочинати військову операцію в Придністров'ї - молдавський депутат / Колаж 28-а ОМБр, УНІАН

Україна могла б піти на військовий сценарій вирішення проблеми окупації військами агресора Росії молдавського Придністров'я. Існує другорядний ризик того, що загарбники здатні завдати звідти удару по ЗСУ. Однак українська держава на даний момент не піде на деокупацію цієї території, оскільки в Кишиневі та Києві вважають, що придністровський конфлікт потрібно розв'язувати невійськовим шляхом. Про це заявив депутат від провладної партії Молдови Дія і солідарність Оазу Нантой.

В інтерв'ю Європейській правді він сказав про те, що Україна має право розглядати сценарій застосування військової сили в окупованому Придністров'ї. Присутня другорядна, але реальна небезпека нанесення звідти удару російськими окупантами.

"Війна - це справа кривава, жорстока і непередбачувана, тому зберігається ризик удару в спину Україні з Придністров'я, тобто з території Молдови. І Україну дратує те, що вона змушена тримати військові підрозділи в цьому регіоні", - вважає молдавський депутат.

відео дня

За його словами, в такій ситуації Київ опиняється в положенні "бути чи не бути", тому Україна може розглядати сценарій нанесення удару по російських окупантах у Придністров'ї.

"І Україна має повне право розглядати, зокрема, військовий сценарій попередження удару з території Молдови", - сказав Нантой.

Втім, на думку депутата, Україна на даний момент не піде на такий крок, оскільки Кишинів і Київ дотримуються позиції, згідно з якою немає необхідності вирішувати придністровський конфлікт військовими методами.

"Україна не буде починати військові операції в Придністров'ї. І тому, що є діалог на цю тему між Києвом і Кишиневом. І тому, що сьогодні ситуація на фронті така, що ця військова операція не потрібна", - підкреслив Нантой.

Звинувачення Росії на адресу України щодо Придністров'я

У Міністерстві оборони окупантів Росії 23 лютого звинуватили Україну в нібито намірі "здійснити військове вторгнення" на територію захопленого російськими військами Придністров'я в Молдові. Росіяни побоювалися, що ЗСУ розгромлять там їх нечисленне військове угруповання і "візьмуть під контроль найбільший воєнний склад в Ковбасній".

Уряд Молдови спростував фейкові повідомлення окупантів РФ і підкреслив, що інформація не відповідає дійсності. У Кишиневі закликали довіряти відомостям перевірених джерел.

Президент України Володимир Зеленський раніше попередив очільницю Молдови Майю Санду про те, що агресор Росія планує здійснити державний переворот в Молдові з метою зміни влади в країні. Що стосується Придністров'я, Київ готовий допомогти Кишиневу, але жодних дій без узгодження з Молдовою не має наміру робити.

Дивіться відео Главред - Жданов пояснив, чому Україні вигідно вже зараз вирішити проблему Придністров'я

Придністров'я і загроза Україні: