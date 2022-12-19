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Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили ситуацію

19 грудня 2022, 20:13
На цьому етапі війни США вирішили надавати військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету.
Україна досі не отримала жодної зброї за ленд-лізом: в МЗС пояснили ситуацію
Україна досі не отрима ла жодної зброї за ленд-лізом/ Вікіпедія, pixabay

США поки не передавали Україні нічого за програмою ленд-лізу. Це було зроблено задля того, аби заощадити український бюджет у майбутньому. Наразі Вашингтон передає військову допомогу Україні за іншими програмами. Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Hromadske.

Речник МЗС України пояснив, що механізм ленд-лізу полягає в тому, що Сполучені Штати Америки можуть передавати Україні наявні в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу.

"Перевага цього інструменту – швидкість ухвалення Адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік – обсяги постачань американської зброї в межах лендлізу напряму залежать від фінансових можливостей України", - каже Ніколенко.

За його словами, на цьому етапі війни США вирішили надавати військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету. Оскільки недостатність допомоги Україні чи її неефективність "матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу".

Ніколенко зауважив, що програми, за якими США наразі надають допомогу, на відміну від лендлізу, не передбачають відшкодування з боку України вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Військова допомога від США

Раніше політичний аналітик, історик (США) Армен Чібухчян пояснив, чому США досі не надають зброю по ленд-лізу. За його словами, ленд-ліз від США для України уже діє. Але це не класична його форма, тому не варто очікувати, що до нас рушать одразу каравани усілякої зброї. Якби це була класична форма, як під час Другої світової війни, то Україна загрузла б у боргах. Але США не хочуть допустити цього.

Як зазначив військовий експерт Олег Жданов, у США свій погляд на перебіг війни Росії проти України. Вони сподіваються, що країна-агресорка РФ повністю вичерпає свій військовий потенціал.

"На мій погляд, у США є своє бачення перебігу цієї війни. Розуміючи наші можливості і можливості РФ, вони роблять так, щоб Росія повністю вичерпала свій військовий потенціал. Вони намагаються зробити так, щоб завтра ніхто не міг оголосити ще одну хвилю мобілізації, зібрати армію і рушити на західні країни", - каже Жданов.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нинішня ситуація в Україні визначає геополітику в усьому світі. США вже почали втрачати важелі управління через те, що Україна "занадто швидко" виграє на полі бою проти Росії.

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