"Ми йому потім генерала присвоїмо": Лукашенко канючить у Путіна звання полковника армії РФ

Лукашенко просить Путіна присвоїти йому звання полковника армії РФ / УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін обіцяв присвоїти йому звання полковника.

В інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову Лукашенко зізнався, що Путін досі цього не зробив, передає БЕЛТА.

"Я підполковник за званням. Я ж не можу собі генералісимуса зірку повісити або генеральську. Путін - полковник, обіцяв мені полковника присвоїти - досі не присвоїв", - поскаржився Луккашенко.

Ведучий запитав, як може "президент незалежної Білорусі" бути полковником російської армії.

"Ну і що? Це ж моя проблема, а не ваша! Пообіцяв - роби!"- відповів Лукашенко.

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На зауваження, що Лукашенко служив не в російській армії, а в радянській, той сказав: "Вона була і російська, і білоруська. Присвой мені звання полковника Радянської Армії".

читайте також"Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош розпік на всі кірки Лукашенка за його слова про Україну"Ви хочете, щоб полковник Путін вам присвоїв звання полковника І було два полковника? Буде два полковника на чолі Росії та Білорусі?"–- запитав ведучий.

"Ми йому (Путіну – ред.) потім присвоїмо звання генерала", - відповів Лукашенко.

Раніше Олександр Лукашенко вибухнув низкою погроз на адресу України. Він назвав нібито безвольним президента Володимира Зеленського, зробив прогноз про, мовляв, підключення Києва до Союзної держави і не виключає ядерного удару по Україні.

Якщо Україна, мовляв, піде на силовий сценарій щодо звільнення Донбасу, то Мінськ разом з Москвою "у відповідь" застосують військову силу.