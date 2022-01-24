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Білорусь стягне війська до кордонів України: Лукашенко оголосив про спільні з Росією плани

24 січня 2022, 16:34

На кордонах білорусько-українських кордонах опиниться "цілий контингент" армії Білорусі, сказав Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко
Лукашенко звинуватив Україну в стягуванні військ до кордонів Білорусі / Reuters

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про те, що Мінськ в рамках військових навчань з Росією стягне свої війська до кордонів України. За його словами, такі дії нібито спрямовані на захист південних кордонів білоруської республіки, до якої, мовляв, українська держава почала стягувати свої військові підрозділи.

Під час зустрічі з керівником Держприкордонкомітету Білорусі він сказав про те, що біля кордону з Україною з'являться білоруські війська, мовляв, для захисту кордонів країни.

читайте також"Білорусь осторонь не залишиться": Лукашенко пригрозив разом з Росією піти війною проти України"Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Про це і у Лунінці казали. І тут це не пов'язано з жодною окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон", - сказав Лукашенко.

Крім того, він звинуватив Україну в нібито стягуванні військ до кордонів Білорусі.

"Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію, навіщо", - підкреслив Олександр Лукашенко.

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Військові навчання Росії та Білорусі

Раніше в Міноборони Білорусі заявили про проведення спільних з Росією військових навчань Союзна рішучість-2022. Маневри відбудуться не тільки на білоруських полігонах, а й поблизу кордонів республіки. У навчаннях задіють 30 тисяч військових, а також велику кількість авіації та військової техніки.

Перевірка сил пройде в два етапи: до 9 лютого на територію РБ перекинуть війська, буде організована охорона стратегічних і військових об'єктів і повітряного кордону. Також відбудеться перевірка сил ППО. На другому етапі, з 10 по 20 лютого, пройдуть навчальні маневри.

Заяви Лукашенка на адресу України

Україна після політичної кризи у Білорусі влітку 2020 року, коли президентські вибори в країні завершилися масовими протестами проти фальсифікацій виборчого процесу, а влада із застосуванням надмірної фізичної сили придушила протестні акції, не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом країни. З 5 листопада позаминулого року Лукашенко для Києва нелегітимний. Захід теж не вважає його демократично обраним лідером білорусів. Відтоді Лукашенко посилив співпрацю з Росією і регулярно різко висловлюється на адресу української держави.

Раньше Лукашенко звинуватив Україну у нібито нарощуванні військ біля кордонів Білорусі. За його словами, Київ, мовляв, направляє до білоруських рубежів підрозділи Нацгвардії з "націоналістів-радикалів". Такі сили, на думку Лукашенка, страшніші, ніж війська НАТО.

Крім того, Лукашенко зробив заяву про фактичне визнання окупованого Криму територією Росії і оголосив про готовність поїхати на півострів.

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