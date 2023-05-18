"Загроза нависатиме над Києвом": Путін може усунути Лукашенка через одну з трьох причин – генерал

Якщо Лукашенко не допоможе Путіну у війні, то його можуть просто прибрати. Але є ще дві причини, які підштовхнуть главу Кремля усунути білоруського диктатора.

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Путін може усунути Лукашенка через одну з трьох причин/ сайт Кремля, скрін, Главред

Коли російський диктатор Володимир Путін відчує, що наближається поразка країни-агресорки Росії у війні проти України, він спробує змусити Білорусь вступити у бойові дії. Тоді нависне загроза над Києвом, великими населеними пунктами і стратегічними об’єктами.

Але якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відмовиться прямо вступати у війну і кидати свої війська проти України, це може стати спусковим гачком до того, що Путін віддасть наказ його усунути. Про це розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду.

"Коли стане відчутною поразка путінського режиму, постане питання, щоб Лукашенко і його режим активно брали участь у бойових операціях із метою відволікання українських сил і засобів від наступу на сході та півдні. Тобто загроза буде нависати над Києвом, іншими великими населеними пунктами, стратегічними об’єктами та центрами ухвалення рішень. Білорусь – дуже важливий майданчик для Путіна. Тому в період поразок він би змушував Лукашенка проводити наступальні операції на Україну разом із додатковим російським контингентом. А якщо Лукашенко відмовиться це робити, його просто усунуть", – зазначає Маломуж.

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Але це не єдина причина, з якої Путін може віддати наказ усунути Лукашенка, каже генерал армії України. Друга причина – якщо Лукашенко не дозволить Путіну розмістити ядерну зброю в Білорусі. Це стало б викликом для російського диктатора.

Третя причина, яка підштовхне главу Кремля до усунення білоруського диктатора – якщо Лукашенко засудить російську агресію проти України на тлі наближення поразки країни-агресорки РФ у війні.

"Якщо Лукашенко, побачивши близький програш Путіна, засудить дії Росії, її агресію та запросить усіх до мирного процесу, це стане стратегічним ударом Путіну в спину. В такому разі Путін може задіяти всі можливості не тільки для усунення Лукашенка, але й для помсти", – зазначає Маломуж.

Генерал нагадав, що Путін дуже мстивий, він не пробачає навіть найменших випадів проти нього.

"Згадайте, скільки політиків, які його критикували, було вбито. А за умови війни, коли життя самого Путіна та його режиму стоїть на кону, він ставитиме перед Лукашенком питання руба – або ти дієш, або тебе немає", – сказав Маломуж.

Дивіться відеоінтерв'ю Главреду, в якому Маломуж розповів, яку гру влаштував Лукашенко, щоб напряму не воювати проти України:

Чи може Білорусь вийти з-під контролю РФ

Раніше повідомлялося, що якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відійде від влади в РБ, то білоруси можуть влаштувати революцію і змінити ситуацію у державі. Проте їм буде важко це зробити без допомоги з боку Заходу. Таку думку висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

Нагадаємо, у Білорусі заявили, що Мінськ "сам вирішуватиме", чи буде в РБ російська ядерна зброя. Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков заявив, що агресорка Росія поки що не розмістила в республіці свою тактичну ядерну зброю. За його словами, така риторика Кремля – "просто заява".

Раніше генерал Маломуж зазначав, що Білорусь вирветься з лап Путіна і повстане проти РФ, якщо Москва ризикне влаштувати аншлюс. Коли країна-окупантка Росія програє війну проти України, очільнику Кремля Володимиру Путіну буде не до Білорусі. У республіці Олександр Лукашенко або який-небудь інший політик будуватиме незалежну державу. Якщо Москва спробує захопити білоруську державу, то нарветься на повстання.

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