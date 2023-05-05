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Кримінальник півроку відвоював в ПВК Вагнер і по поверненню в РФ з подільниками вбив двох аніматорів

Андрій Ганчук
5 травня 2023, 13:27 оновлено 5 травня, 13:33
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Троє чоловіків пограбували і вбили власника івент-агентства Кирила Чубка і дівчину-аніматора Тетяну Мостико у Краснодарському краї країні-агресора Росії.
Дем'ян Кеворк'ян
Дем'ян Кеворк'ян, який був засуджений на 18 років і воював в ПВК Вагнер, підозрюється у вбивстві аніматорів / соцмережі

У Краснодарському краї Росії троє раніше судимих чоловіків пограбували і вбили власника івент-агентства Кирила Чубка і дівчину-аніматора Тетяну Мостико. Після вбивства вони закопали тіла, а автомобіль убитих спалили. Один з підозрюваних – Дем'ян Кеворк'ян, який вже сидів у в'язниці, але був звільнений після війни проти України у складі бойовиків ПВК Вагнера.

Згідно з версією Слідкому РФ, в ніч на 28 квітня раніше судимі помітили на дорозі автомобіль, в якому їхали Чубко і Мостико. Вони вирішили обікрасти чоловіка і жінку і вбити їх.

Підозрювані змусили Чубко і Мостико зняти з банківських рахунків понад 180 тисяч рублів. Вони вбили аніматорів, закопали тіла, а транспортний засіб спалили.

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Один з підозрюваних - 31-річний Дем'ян Кеворкьян. За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, минулого року його вивезли з колонії ІК-2 разом з іншими найманцями для участі у війні проти України у складі ПВК Вагнера.

Дем'ян Кеворк'ян
Дем'ян Кеворкьян / Соцмережі

Пригожин заявив про вихід ПВК Вагнера з Бахмута

5 травня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що до 10 травня бойовики залишать окуповані позиції у Бахмуті і передадуть їх Міноборони РФ. За словами Пригожина, він змушений вивести бойовиків через серйозний дефіцит боєприпасів.

Кремлівський спікер Дмитро Пєсков сказав, що у Путіна в курсі планів ПВК Вагнера щодо виходу з окупованого Бахмута. Однак він не став коментувати ситуацію.

Раніше Пригожин пішов на відкритий конфлікт з Міністерством оборони окупантів РФ, зокрема, з главою відомства Сергієм Шойгу і керівником Генштабу Валерієм Герасимовим. Пригожин сказав, що бойовикам Вагнера катастрофічно не вистачає боєприпасів і вимагав від відомства вирішити питання.

Інші новини:

краснодарський край ПВК Вагнер війна Росії та України
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