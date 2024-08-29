Уражено стратегічні цілі: в Генштабі розкрили наслідки нових ударів по Росії

В Генштабі ЗСУ підтвердили ураження двох нафтобаз та польового артилерійського складу на території РФ та розповіли деталі операції.

https://glavred.net/ukraine/porazheny-strategicheskie-celi-v-genshtabe-raskryli-posledstviya-novyh-udarov-po-rf-10592480.html Посилання скопійоване

Генштаб підтвердив удари по Росії і розкрив наслідки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Сили оборони України у ніч на 28 серпня завдали удару по нафтобазах в Ростовській та Кіровській областях РФ та польовому артилерійському складу групи військ "Захід" у Воронезькій області. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За інформацією Генштабу, в ніч на 28 серпня було завдано удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ, що призвело до пожежі на території вертикальних резервуарів. Для ліквідації загоряння було залучено пожежні потяги. Операція була успішно проведена підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ та Головного управління розвідки МО України в координації з іншими складовими Сил оборони.

"Крім цього, ударів завдано по нафтобазі "Зеніт" в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні. відео дня

У Генштабі також зазначили, що Сили оборони продовжують докладати всіх зусиль для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України.

"Далі буде… Слава Україні!", - резюмували військові.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Удари по нафтобазах на території РФ - що відомо про "бавовну" в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 серпня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по нафтобазі "ФДКУ комбінат "Кавказ" поблизу Пролетарська в Ростовській області.

Лише ввечері 20 серпня місцева влада повідомила про хід рятувальних робіт. Площа пожежі склала 10 тисяч квадратних метрів, для ліквідації наслідків були залучені літаки Іл-76 МНС та кілька поїздів.

Після атаки дронів на нафтобазу "Атлас" у Ростовській області РФ, пожежа продовжує палати, охопивши два резервуари з паливом. Журналісти "Радіо Свобода" 28 серпня опублікували супутникові знімки, на яких видно чорний шлейф диму, що піднімається над нафтобазою, а також пошкодження інших об'єктів на території "Атласу".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред